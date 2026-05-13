Τραγωδία στο Μπράιτον: Τρεις γυναίκες ανασύρθηκαν νεκρές από τη θάλασσα

Οι σοροί τριών γυναικών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα στο Μπράιτον, μία από τις γνωστότερες παραθαλάσσιες πόλεις της νότιας Αγγλίας, σύμφωνα με την Αστυνομία του Σάσεξ.

Το Μπράιτον βρίσκεται στις ακτές της Μάγχης και αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό, γνωστό για την παραλία, την προβλήτα Brighton Pier και τη νυχτερινή ζωή του, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν περίπου στις 5:45 το πρωί της Τετάρτης έπειτα από αναφορές για τρεις γυναίκες που βρίσκονταν στη θάλασσα κοντά στην περιοχή Madeira Drive, παραλιακό δρόμο της πόλης.

Λίγη ώρα αργότερα ανασύρθηκαν τρεις σοροί από το νερό.

Επιχείρηση σωστικών συνεργείων και ελικόπτερο της ακτοφυλακής

Η Royal National Lifeboat Institution (RNLI), η βρετανική φιλανθρωπική υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης που επιχειρεί με σωστικές λέμβους γύρω από τις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, ανακοίνωσε ότι κινητοποιήθηκαν σωστικά σκάφη από το Μπράιτον και το Σόρχαμ περίπου στις 6 το πρωί, αναφέρει το Sky News.

Αργότερα οι δυνάμεις αποχώρησαν από το σημείο.

Στην περιοχή επιχείρησε επίσης ελικόπτερο της ακτοφυλακής.

«Ταχύτατες έρευνες» για τις συνθήκες της τραγωδίας

Η αστυνομία πραγματοποιεί, όπως ανέφερε, «ταχύτατες έρευνες» προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι ταυτότητες των τριών γυναικών και να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Ο επικεφαλής αξιωματικός της επιχείρησης, Άνταμ Χέις, δήλωσε ότι το περιστατικό «θα προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία», ζητώντας παράλληλα από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή όσο συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών.