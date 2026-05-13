Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη για καταδίκη Χίου: Έχουν δικαιώματα ακόμη και οι νεκροί, των οποίων η μνήμη δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο χυδαίας εκμετάλλευσης

Enikos Newsroom

Πολιτική

Ντόρα Μπακογιάννη και Αλεξία
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Με κοινή ανακοίνωσή τους, Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη ενημέρωσαν ότι ο Στέφανος Χίος καταδικάστηκε για κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή δυσφήμιση δια του Τύπου, καθώς και για προσβολή μνήμης νεκρού.

Η κοινή ανακοίνωση Ντόρας και Αλεξίας Μπακογιάννη

Σήμερα ο Στέφανος Χίος καταδικάστηκε από το Πρωτοβάθμιο Ποινικό Δικαστήριο σε 25 μήνες φυλάκιση με αναστολή και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ, για κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή δυσφήμιση δια του Τύπου καθώς και για προσβολή μνήμης νεκρού.

Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια προσωπική δικαίωση για μας. Το σημαντικότερο είναι ότι το Δικαστήριο έκρινε ότι η σχέση του Στέφανου Χίου με το «Μακελειό» είναι αποδεδειγμένη και καταγεγραμμένη. Πλέον δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από προσχήματα, υπεκφυγές και παραπλανητικές διαψεύσεις.

Η απόφαση ας γίνει αφορμή να συμφωνήσουμε στο αυτονόητο:

Η δημοσιογραφία είναι λειτούργημα. Δεν είναι όπλο εκβιασμού, διασυρμού και κανιβαλισμού. Δεν θα την καπηλεύεται ο Χίος και όσοι επί χρόνια πίστεψαν ότι μπορούν να λασπολογούν χωρίς συνέπειες. Υπάρχουν όρια. Υπάρχει αξιοπρέπεια. Υπάρχει Δικαιοσύνη.

Έχουν δικαιώματα οι πολίτες. Έχουν δικαιώματα ακόμη και οι νεκροί, των οποίων η μνήμη δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο χυδαίας εκμετάλλευσης.

Η σημερινή απόφαση ανοίγει επιτέλους τον δρόμο για περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία και λιγότερο σκοτάδι στη δημόσια ζωή. Και αυτό είναι κάτι που αφορά όλους.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Ο κανόνας της πρωτεΐνης για να χάσετε εύκολα κιλά – Πώς να τον εφαρμόσετε

«ΚΛΙΜΑΚΑ»: Ανησυχητική αύξηση αυτοκτονιών στις ηλικίες 15–19 ετών

Θεοδωρικάκος: Μέσα στον Ιούνιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπε...

Πιερρακάκης: Χρειαζόμαστε περισσότερη ενοποίηση στην Ευρώπη, συγχωνεύσεις τραπεζών, μεγαλύτερες επιχειρήσεις

Η έκρηξη του υπερηφαιστείου Τόμπα και η απίστευτη ανθεκτικότητα της ανθρωπότητας

Ανεξερεύνητες αλληλεπιδράσεις ηλεκτρονίων και ατομικών πυρήνων ρίχνουν φως στη σκοτεινή ύλη
περισσότερα
14:47 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Βουλή: Άρση της βουλευτικής ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου αποφάσισε η Ολομέλεια

Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου, ύστερα από μήνυ...
14:41 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Γεωργιάδης στον Realfm 97,8 για Πανεπιστήμια: Συγκλονιστική η πρόοδος που έχει γίνει επί κυβέρνησης Μητσοτάκη – Αυτό που είδαμε στο ΑΠΘ ήταν ενδοαριστερός εμφύλιος

Για τα επεισόδια στα πανεπιστήμια, τις δημοσκοπήσεις, αλλά και το θαλάσσιο drone που εντοπίστη...
14:35 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Σχοινάς: Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας – «Οι εποχές των «μαϊμού» βιολογικών τελείωσαν»

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την ακύρωση των π...
14:23 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Χριστοδουλίδης: «Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για Κυπριακό – Δεν υπάρχει plan B»

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έστειλε ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα για...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media