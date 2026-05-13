Φρίκη για 6 παιδιά στο Περιστέρι: Ζούσαν σε άθλιες συνθήκες και ακαθαρσίες – Συνελήφθησαν οι γονείς τους

Στη σύλληψη δύο γονέων στο Περιστέρι προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου 2026, καθώς τα έξι παιδιά τους εντοπίστηκαν να ζουν σε άθλιες συνθήκες υγιεινής μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Συγκεκριμένα, ύστερα από διερεύνηση καταγγελίας, οι αρχές εντόπισαν στο σπίτι το ζευγάρι μαζί με τα έξι ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας από 3 έως 11 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η κατάσταση που αντίκρισαν ήταν τραγική, καθώς η πολύτεκνη οικογένεια διαβιούσε κάτω από άθλιες συνθήκες, με τα παιδιά να είναι παραμελημένα, με ακαθαρσίες.

Τα ανήλικα μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου και παραμένουν για περίθαλψη και προστασία.

Ο 37χρονος άνδρας και η 33χρονη γυναίκα κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.