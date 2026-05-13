Εμπρηστική επίθεση στη σχολή οδηγών του Δημάρχου Αίγινας

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης 13/5 στη σχολή οδηγών που διατηρεί ο Δήμαρχος Αίγινας Γιάννης Ζορμπάς στο νησί, με τις πρώτες πληροφορίες του enikos.gr να κάνουν λόγο για εμπρηστική επίθεση, καθώς βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι.

Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στην επιχείρηση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο κέντρο υγείας ηλικιωμένος ένοικος του κτιρίου που μένει στον πάνω όροφο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα. Στο νησί μεταβαίνει κλιμάκιο της Ασφάλειας Αττικής, καθώς η υπόθεση αξιολογείται ως σοβαρή, ενώ αναμένονται και τα πρώτα συμπεράσματα από την αυτοψία της Πυροσβεστικής.

H ανάρτηση του Δημάρχου Αίγινας για το περιστατικό

«Σήμερα τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην οικογενειακή μας επιχείρηση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή της. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο έργο τους.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αστυνομικές δυνάμεις που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, καθώς και όλους όσοι εξέφρασαν την ανθρώπινη συμπαράστασή τους. Πάνω απ’ όλα, κρατάμε ότι δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αίγινας.

Αναφορές για εκρήξεις

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα aeginaportal.gr ακούστηκαν τρεις εκρήξεις, πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά. Εκτός, από τις ζημιές στον ισόγειο χώρο της σχολής οδηγών του Δημάρχου Αίγινας, την οποία λειτουργεί ο αδελφός του, Δημήτρης Ζορμπάς, καταστράφηκαν και μηχανάκια τα οποία χρησιμοποιούνταν για την εκπαίδευση των οδηγών. Ζημιές υπέστησαν, επίσης, ένα μηχανάκι και ένα αυτοκίνητο που βρίσκονταν παρκαρισμένα στον εξωτερικό χώρο.