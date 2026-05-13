Ηράκλειο: «Έβγαλε αναστεναγμό και έκλεισε τα μάτια» – Συγκλονίζει η κατάθεση της γιατρού του ΕΚΑΒ στη δίκη για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του 3χρονου Άγγελου

Συνεχίζεται και σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του 3χρονου Άγγελου, με την εξέταση μαρτύρων να βρίσκεται στο επίκεντρο της ακροαματικής διαδικασίας. Η υπόθεση εξακολουθεί να συγκλονίζει, ενώ το δικαστήριο επιχειρεί να φωτίσει όλες τις πτυχές της.

Η διαδικασία στη δίκη για τον μικρό Άγγελο ξεκίνησε με τις καταθέσεις γιατρών. Το δικαστήριο κάλεσε για κατάθεση και μια γιατρό του ΕΚΑΒ:

«Φτάσαμε σε 3 λεπτά από τη στιγμή που πήραμε την κλήση. Μπήκαμε μέσα στο σπίτι. Σε έναν καναπέ ήταν ξαπλωμένο ένα παιδάκι. Ρώτησα το όνομα του παιδιού. Ήταν παγωμένο. “Άγγελε, άνοιξε τα μάτια…”. Έκανε έναν αναστεναγμό και έκλεισε τα μάτια. Ήταν παγωμένο… Ζήτησα ένα κουβερτάκι για να μπορέσω να το ζεστάνω. Δεν μου το έδωσαν. Δεν έκαναν τίποτα, το ζήτησα επανειλημμένα. Ζήτησα από τη μητέρα να το πάρει αγκαλιά και να το βάλει στο ασθενοφόρο. Αρνήθηκε».

«Το μυαλό μου πήγε είτε σε σηψαιμία είτε σε κακοποίηση. Ζήτησα να ενημερωθεί άμεσα το νοσοκομείο και οι γιατροί της Μονάδας Παίδων να βρίσκονται στην ανάνηψη. Παρέμεινα μέχρι να διασωληνωθεί το παιδί. Μετά άφησα τους γιατρούς του ΤΕΠ να κάνουν τη δουλειά τους» συνέχισε η μάρτυρας.

Όπως κατέθεσε η γιατρός του ΕΚΑΒ, ο κατηγορούμενος τους ανέφερε ότι το παιδί είχε πέσει. Η ίδια πρόσθεσε ότι η παραμονή τους στο σπίτι διήρκεσε περίπου ένα τέταρτο, πριν αποχωρήσουν. «Η κοκκινίλα που είδα στο πρόσωπο του Άγγελου ήταν κάτι πρόσφατο, “φρέσκο”», συμπλήρωσε.

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι, από τη στιγμή που το παιδί έκλεισε τα μάτια του και έκανε έναν αναστεναγμό, δεν υπήρξε ξανά καμία επικοινωνία μαζί του.

«Η μητέρα ήταν ατάραχη»

Ανέφερε επίσης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, cretalive.gr, ότι η μητέρα ήταν ατάραχη, περιγράφοντάς την ως να μην αντιλαμβανόταν πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης, όπως χαρακτηριστικά είπε, «σαν να μην καταλάβαινε τι γινόταν».

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, καταθέσεις συγγενών της 27χρονης μητέρας αλλά και γιατρών του ΠΑΓΝΗ σκιαγράφησαν την εικόνα της υπόθεσης. Οι παιδίατροι περιέγραψαν τη δραματική κατάσταση στην οποία έφτασε το παιδί όταν μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ, τονίζοντας ότι δεν είχαν αντικρίσει ξανά παρόμοιο περιστατικό και γι’ αυτό ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία.

Παράλληλα, η μητέρα και η αδελφή της κατηγορούμενης μίλησαν για δυσκολίες που, όπως υποστήριξαν, υπήρχαν από την παιδική της ηλικία, επισημαίνοντας προβλήματα στη μαθησιακή και κοινωνική της εξέλιξη.

Η διαδικασία συνεχίζεται με νέες μαρτυρίες που αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στα γεγονότα και στις συνθήκες που οδήγησαν στην ανείπωτη τραγωδία, με θύμα το 3χρονο αγγελούδι.