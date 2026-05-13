Χαλκιδική: Νεκρός 26χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο στα Νέα Μουδανιά

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 26χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο που συνέβη το βράδυ της Τρίτης (12/5) στη Χαλκιδική.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 20:35 στο 1ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Νέων Μουδανίων – Σιθωνίας, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 74χρονος συγκρούστηκε με τη μηχανή του 26χρονου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Αποτέλεσμα ήταν ο 26χρονος οδηγός της μηχανής να χάσει τη ζωή του, σύμφωνα με τη voria.gr.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.

