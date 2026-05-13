Χαλκιδική: Νεκρός 26χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο στα Νέα Μουδανιά

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 26χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο που συνέβη το βράδυ της Τρίτης (12/5) στη Χαλκιδική.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 20:35 στο 1ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Νέων Μουδανίων – Σιθωνίας, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 74χρονος συγκρούστηκε με τη μηχανή του 26χρονου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Αποτέλεσμα ήταν ο 26χρονος οδηγός της μηχανής να χάσει τη ζωή του, σύμφωνα με τη voria.gr.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.