Ιωάννινα: Η στιγμή της παράσυρσης ανήλικης από αυτοκίνητο στη λεωφόρο Γράμμου – Δείτε το βίντεο

Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση μίας ανήλικης, στα Ιωάννινα, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το ατύχημα συνέβη το πρωί της Τετάρτης (13/5) στον κόμβο Συνάντησης σε σημείο αυξημένης κυκλοφορίας, δίπλα στη Λεωφόρο Γράμμου.

Όπως καταγράφεται στο βίντεο που μεταδίδει το epirusgate.gr, η ανήλικη παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η σφοδρότητα της σύγκρουσης, αφού το αυτοκίνητο χτύπησε την ανήλικη, η οποία έπεσε στο οδόστρωμα. Ο οδηγός ακινητοποίησε άμεσα το όχημα, βγήκε έξω και έτρεξε προς το κορίτσι, βοηθώντας το να σηκωθεί όρθιο. Ένας άνδρας διακρίνεται,, επίσης, να σπεύδει προς την ανήλικη, προκειμένου να τη βοηθήσει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ευτυχώς, η ανήλικη δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο, διακομίστηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Δείτε το βίντεο: