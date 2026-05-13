Βαρουφάκης στον Realfm 97,8: Ο Τσίπρας έστρωσε τον δρόμο για την απόλυτη κυριαρχία Μητσοτάκη – Τι απάντησε για το ντοκιμαντέρ για το 2015

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο Γενικός Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Σχολιάζοντας την τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο ανήλικες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας, σημείωσε ότι το περιστατικό υπογραμμίζει τη σημασία της ψυχικής υγείας, η οποία «στην Ελλάδα έχει φθίνει, μαζί με όλα αυτά τα οποία φθίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ως αποτέλεσμα της, εδώ και περίπου 20 χρόνια, χρεοκοπίας μας».

«Ως πανεπιστημιακός να πω, ότι εμείς οι εκπαιδευτικοί φέρουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος ευθύνης γιατί δεν έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το οποίο πραγματικά να διασυνδέει τη διαχρονική ποιότητα, τα ταλέντα που μπορεί να έχουν τα παιδιά όταν θα είναι 30, 40 και 50 ετών, με τον τρόπο εισαγωγής.

Γι’ αυτό μετατρέπονται οι εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα καζάνι, μέσα στο οποίο βράζουν αυτά τα παιδιά και το αποτέλεσμα είναι ότι ούτε η εκπαιδευτική διαδικασία προωθείται από αυτό, ούτε μπορούν να ζήσουν σαν νέοι άνθρωποι» τόνισε ο κ. Βαρουφάκης.

Σχετικά με τα επεισόδια που έγιναν στο ΑΠΘ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ερωτηθείς εάν υπάρχει λύση απέναντι σε αυτά φαινόμενα βίας, ανέφερε: «Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Όποιος λέει ότι δεν υπάρχουν λύσεις, έχει καταθέσει τα όπλα. Πρέπει να σας εκφράσω ως πανεπιστημιακός και ως ΜεΡΑ25 τον αποτροπιασμό μας για αυτά που βλέπουμε. Οι μπαλτάδες, τα μαχαιρώματα, αυτή η αέναη βία, η οποία εξελίσσεται με διάφορους τρόπους, η αστυνομική βία, η βία ενός ολόκληρου συστήματος εναντίον φοιτητών που πετιούνται στον δρόμο… Έχω εξαιρετικούς φοιτητές που είχαν αφήσει το πανεπιστήμιο κάποια χρόνια που έχουν ξαναγυρίσει στα θρανία και που η κυβέρνηση με τον νέο νόμο της, τους διαγράφει. Υπάρχει ένα κλίμα από την μία μεριά απογοήτευσης και από την άλλη μεριά θυμού και βίας στα πανεπιστήμια».

Έκανε λόγο για ένα δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα το οποίο φθίνει, σημειώνοντας ότι η άρχουσα τάξη έχει πάρει διαζύγιο από το δημόσιο πανεπιστήμιο. «Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε επιτέλους και όχι σε όρους κομματικών αντιπαραθέσεων».

Tι είπε για το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ

Αναφορικά με το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για την κρίση του 2015, εξήγησε γιατί αρνήθηκε να συμμετάσχει σε αυτό, ενώ σχολίασε τα όσα φέρεται να είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας στον Γερμανό Πρέσβη και την απάντηση που φέρεται να είχε δώσει ο ίδιος, ως υπουργός Οικονομικών για το τι θα γίνει, εάν η Ελλάδα βρεθεί εκτός ευρώ (σ.σ. «ξεχνάτε ότι είμαι ριζοσπάστης, μαρξιστής, θα χορεύουμε στους δρόμους»)

«Είναι καταπληκτικό πως η κ. Βαρβιτσιώτη και η κ. Δενδρινού, οι οποίες κάνουν μια πραγματικά φιλότιμη προσπάθεια να παρουσιάσουν τη θέση, των νικητών των τροϊκανών, κατάφεραν να χωρέσουν σε ένα τόσο σχετικά σύντομο ντοκιμαντέρ, τόσα ψέματα που δεν είπαν οι ίδιες, είπαν οι συμμετέχοντες» είπε αρχικά ο κ. Βαρουφάκης και συνέχισε, απαντώντας για όσα φέρεται να είχε πει στο γραφείο του στο υπουργείο.

«Καταρχάς, αυτό το είπε ένας κύριος, ο οποίος δήλωνε στο ντοκιμαντέρ ότι συνομιλούσε μαζί μου. Με τον κύριο αυτόν δεν έχω συνομιλήσει ποτέ. Ήταν ένας από τους 15 παρατρεχάμενους που ήταν στην άλλη άκρη του γραφείου. Εγώ συνομιλούσα με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτείων.

Η συζήτηση δεν είχε σχέση με το ευρώ. Θυμάστε τότε, ότι ο Μπάρακ Ομπάμα, ο πρόεδρος δηλαδή του συγκεκριμένου πρέσβη, μόλις είχε βγάλει μία δήλωση στήριξης και είχε πει ότι οι Έλληνες έχουν δίκιο για την λιτότητα, για τα μνημόνια κλπ Και είχα απέναντί μου έναν πρέσβη, με τον οποίο, παρότι η συζήτηση ήταν πολύ ευχάριστη, δεν προχωρούσε, γιατί συνέχεια μου έθετε υποθετικά σενάρια. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε, δεν ήταν ότι θα βγούμε από το ευρώ.

Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε ήταν “και αν τελικά σας ανατρέψουν, μέσα από κλείσιμο τραπεζών;” Και τότε είναι που του είπα, “κύριε πρέσβη, εμείς είμαστε αριστεροί άνθρωποι. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι”, και του έδειξα από το γραφείο μου την πλατεία Συντάγματος, “να είμαστε εκεί έξω και διαδηλώνουμε”. Αυτό το είπα. Δεν είχε καμία σχέση με το ευρώ», είπε ο κ. Βαρουφάκης.

Μιλώντας για τους λόγους της μη συμμετοχής του στο ντοκιμαντέρ, υπενθύμισε μία συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον Αλέξη Παπαχελά στον ΣΚΑΙ, με δύσκολες ερωτήσεις, όπως είπε. «Δεν είναι ότι κρύβομαι από τον ΣΚΑΙ. Όπου με καλεί, πηγαίνω. Τώρα, με την κ. Δενδρινού και την κ. Βαρβιτσιώτη, η ιστορία ξεκινάει εδώ και χρόνια. Αφού είχα δημοσιεύσει το δικό μου βιβλίο, όπου είχα καταθέσει την δική μου άποψη για το 2015, μου ζήτησαν να μου πάρουν συνέντευξη για το βιβλίο που έγραφαν, στο οποίο στηρίχθηκε αυτό το ντοκιμαντέρ. Και δεν τους αρνήθηκα, αλλά τους ζήτησαν να διαβάσουν το βιβλίο μου, για να δουν τι έχω πει για όλα αυτά τα γεγονότα. Να κάνουν μία αντιπαραβολή με αυτά που τους λέει ο Ντάισεμπλουμ, ο Σόιμπλε, ο Στουρνάρας, οποιοσδήποτε. Για να έχει μία βάση η συζήτηση και να μην ξεκινάει αυτό μηδέν. Γιατί έχω καταθέσει όλες τις δικές μου τις αλήθειες γι’ αυτό. Δεν το έκαναν. Έγραψαν το βιβλίο «Τελευταία μπλόφα», το οποίο διάβασα, αποτυπώνοντας μόνο τι είπε ο Ντάισεμπλουμ, ο Στουρνάρας, τι είπε η άλλη μεριά. Το οποίο είναι δικαίωμα τους, απλά είναι κακή δημοσιογραφική δουλειά. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση μία προσπάθεια καταγραφής να είναι ghost writers από τη μία μεριά» τόνισε ο κ. Βαρουφάκης.

Σχετικά με όσα λέγονται, ότι την ίδια ώρα που εμφανιζόταν μαχητική η τότε κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση, ο Αλέξης Τσίπρας έδινε διαβεβαιώσεις στη Γερμανία, απάντησε: «Κανένας δεν μπορεί να με κατηγορήσει ότι στηρίζω τον Αλέξη Τσίπρα. Τη σύγκρουσή μου με τον Αλέξη Τσίπρα, τη βλέπετε εδώ και πολλά χρόνια, είναι εντονότατη και θα παραμείνει εντονότατη. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, καλά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας.

Δεν είχε ακόμα εκλεγεί πρωθυπουργός. Και τι είπε; Δεν χρησιμοποίησε ακριβώς τα λόγια τα οποία παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ, που ξέρει να πλαστογραφεί και να παραποιεί τα λόγια των μη συμμετεχόντων πάρα πολύ εύκολα. Αυτό που είπε -και νομίζω έχεις ηθική και πολιτική υποχρέωση ως ο άνθρωπος που θα είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός και ξεκινάς μια σκληρή διαπραγμάτευση με τους ανθρώπους που είχαν φέρει τη χώρα σε άθλια κατάσταση στα τέλη του 2014- είναι ότι μην ανησυχείτε, γιατί εμείς δεν ερχόμαστε για να τα σπάσουμε μαζί σας, εμείς ερχόμαστε για να βρούμε έναν κοινό τόπο. Είναι αυτό που τους είπα και εγώ στο πρώτο Eurogroup. Είχα πει κάτι πολύ απλό, ότι έχετε ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα. Δεν πέτυχε, γι’ αυτό εκλεγήκαμε εμείς. Δεν εκλεγήκαμε εμείς, επειδή το δικό σας πρόγραμμα, το μνημόνιο, πέτυχε. Εμείς έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα. Τι κάνουν οι δημοκράτες όταν υπάρχει μια σύγκρουση; Καθόμαστε κάτω και βρίσκουμε κοινό τόπο. Αυτό τους είπα στο Eurogroup και φαντάζομαι – αν και δεν ήμουν εκεί στη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον τέως πρέσβη της Γερμανίας- κάτι αντίστοιχο του είπε. Και νομίζω ότι ήταν απόλυτα υπεύθυνο αυτό».

Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα και την Κεντροαριστερά

Ο Γιάνης Βαρουφάκης ρωτήθηκε στη συνέχεια για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και όσα συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, με δεδομένο ότι καταγράφεται πολυδιάσπαση η οποία όπως φαίνεται ευνοεί τη ΝΔ.

«Ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή χαίρεται τα πάντα, και το rebranding Τσίπρα και την αψιμαχία μεταξύ κόμματος Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ, όλο αυτό. Ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται στην Πρωθυπουργία ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, δεν ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το 2020, μη ξεχνάμε, κέρδισε με 20%, το οποίο έγινε 40% λόγω της μεγάλης αποχής που ήταν πολιτική αποχή. Ήταν απόφαση πολιτών ότι σε αυτό το πράγμα εμείς δεν συμμετέχουμε» τόνισε , διαφωνώντας με συζητήσεις μεταξύ κομμάτων που δεν μπαίνουν στην ουσία, μόνο και μόνο για να φτιαχτεί μία «λυκοφιλία, μία παράταξη Frankenstein, όπως είχε πει ο κ. Μητσοτάκης σωστά».

«Δεν μιλάμε για την ουσία, μιλάμε για πρόσωπα. Ασχολούμαστε με δημοσκοπήσεις, με σενάρια επιστροφής και μάλιστα σε γλώσσα που παραπέμπει σε ποδοσφαιρικές μεταγραφές, σε σενάρια σαπουνόπερας. Εδώ έχουμε μια χώρα η οποία δεν είναι βιώσιμη. Εμείς στο ΜέΡΑ25 θέλουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Όποιος θέλει, να συζητήσουμε το πώς το ηλεκτρικό ρεύμα θα πάψει να είναι στα χέρια του γνωστού καρτέλ, αποτέλεσμα του οποίου είναι ότι κλείνουν ακόμα και οι φούρνοι της γειτονιάς. Όποιος θέλει, να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα πτωχεύσουμε τα funds, για να μην πτωχεύσει ο κόσμος που έχει ένα εκατομμύριο ακίνητα που είναι στα χέρια των funds» συνέχισε, αναφερόμενος επίσης στη φυγή των Ελλήνων γιατρών στο εξωτερικό, στο δημογραφικό πρόβλημα και τη διαφορά ανάμεσα στη φορολογία μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και στην ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ.

«Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά. Αυτά δεν μπορείς να τα κάνεις, να τα αλλάξεις, χαϊδεύοντας τα αυτιά του κόσμου» υπογράμμισε κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων και για συνθηκολογημένη αριστερά, στην οποία συμπεριλαμβάνει και τον Αλέξη Τσίπρα.

«Υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο, που εξελέγη να μην υπογράψει ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Αυτό δεν τόλμησε να το κάνει ούτε ο Σαμαράς, οπότε πώς να συζητήσουμε; Είναι υποθηκευμένη όλη η δημόσια περιουσία» πρόσθεσε ο κ. Βαρουφάκης.

Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 απέδωσε ευθύνες στον κ. Τσίπρα για τον κατακερματισμό του χώρου της κεντροαριστεράς, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ποιος έστρωσε το δρόμο για την απόλυτη κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ θυμάμαι τα χρόνια που ήμασταν -από το 2019 μέχρι το 2023 στη Βουλή- ως ΜεΡΑ25, κάθε φορά που σηκωνόταν ο Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και έλεγε κάτι στον Κυριάκο Μητσοτάκη -μπορεί να ήταν και σωστό- σηκωνόταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τον κατακεραύνωνε και του έλεγε εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνεις εσύ. Εμείς στο ΜέΡΑ25 υπάρχει πιθανότητα να συμμετάσχουμε σε αυτό;».

«Το ερώτημα πρέπει να το θέσετε σε εκείνους. Και ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα; Αν σας ενδιαφέρει ποιος θα κυβερνάει εκ μέρους αυτής της ολιγαρχίας που μας τα πήρε όλα για να μας λεηλατεί, γιατί δεν φτιάχνουν κοινή κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης, με τον κ. Τσίπρα και τον κ. Ανδρουλάκη; Δεν έχουν τόσες μεγάλες διαφορές, επί της ουσίας. Όλοι αποδέχονται πλήρως ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, πρέπει να βασίζεται στα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία τελειώνουν σε 2-3 χρόνια. Όλοι βασίζονται στο ότι δεν μπορούμε να αγγίξουμε το καρτέλ ενέργειας γιατί τι να κάνουμε, έχουμε δέσμευση» πρόσθεσε.

«Γιατί πραγματικά, όσο μικρότερες είναι οι διαφορές μεταξύ τους, τόσο περισσότερη είναι η φασαρία μεταξύ τους. Η κακοφωνία. Γιατί όταν δεν έχεις ουσιαστικές διαφορές, πρέπει να αρχίσεις να φωνάζεις ο ένας στον άλλον για να δημιουργήσεις το κλίμα ότι έχεις μεγάλες διαφορές.

Εμείς στο ΜέΡΑ25 δεν ενδιαφερόμαστε για αυτά. Δεν ενδιαφερόμαστε να μιλάμε για πρόσωπα και γεγονότα. Μας ενδιαφέρει ότι η χώρα αυτή τη στιγμή ερημοποιείται» κατέληξε ο κ. Βαρουφάκης.