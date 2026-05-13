Akylas: «Τα συναισθήματά μας δεν περιγράφονται» – Οι δηλώσεις της αδελφής του μετά την πρόκριση στον τελικό της Eurovision

Ο Akylas σάρωσε στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού της Eurovision και η αδελφή του έκανε δηλώσεις εκφράζοντας την υπερηφάνεια της οικογένειάς του για τον ίδιο.

Όπως είπε η αδελφή του, Ελένη, στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, «τον απολαύσαμε πάνω στη σκηνή, είμαστε υπερήφανοι. Καλή επιτυχία να έχει το Σάββατο. Τα συναισθήματά μας δεν περιγράφονται» και πρόσθεσε:

«Το Σάββατο στον τελικό θα είμαι εκεί, δίπλα του».

Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό στον Α’ Ημιτελικό εντυπωσίασε το κοινό και κέρδισε θετικά σχόλια. «Πάμε το Σάββατο να τα σκίσουμε όλα», είπε ο ίδιος μετά τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό.

