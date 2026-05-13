Βάσια Αναστασίου: «Ατυχής διατύπωση, δεν με εκφράζει» – Τα «μαζεύει» μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωσή της για… τα μαλλιά του Τσίπρα

Με μια ανάρτησή της στα social media επιχείρησε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου να «μαζέψει» τα όσα δήλωσε για τον Αλέξη Τσίπρα στο δελτίο του «Kontra». Η κα Αναστασίου με ειρωνικό ύφος αναφέρθηκε στα μαλλιά του πρώην Πρωθυπουργού, λέγοντας «να λουστεί κανά δυο φορές για τα έχει βάψει και είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, γράφοντας μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για μια «ατυχή διατύπωση» που δεν την εκφράζει και «ούτε αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο πιστεύει ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση».

«Ο πολιτικός διάλογος πρέπει να έχει όρια»

Στην τοποθέτησή της, η Βάσια Αναστασίου τόνισε: «Ο πολιτικός διάλογος οφείλει να είναι σκληρός, αλλά με όρια, θεσμικότητα, σεβασμό και στη βάση επιχειρημάτων». Παράλληλα, σημείωσε πως θεωρεί σωστό να αποσαφηνίσει τη θέση της και να κλείσει το ζήτημα, μετά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε γύρω από τη δήλωσή της.

Παράλληλα, έκανε αναφορά και στον Νίκο Ανδρουλάκη, σημειώνοντας ότι ουδέποτε υπήρξε ανασκευή για τις αιχμές που είχαν διατυπωθεί από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Σε σχέση με τη δήλωσή μου, οφείλω να αναγνωρίσω ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση, η οποία δεν με εκφράζει ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ όσο και το κόμμα μου πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων.

Ο πολιτικός διάλογος οφείλει να είναι σκληρός, αλλά με όρια, θεσμικότητα, σεβασμό και στη βάση επιχειρημάτων. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ σωστό να αποσαφηνίσω τη θέση μου και να κλείσω το ζήτημα εδώ.

Την ίδια στιγμή, χωρίς να επιχειρώ κανέναν συμψηφισμό, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι στον δημόσιο διάλογο δεν επιδεικνύεται πάντοτε η ίδια ευαισθησία και αυστηρότητα απέναντι σε άλλες βαριές πολιτικές επιθέσεις που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί. Ο κ. Τσίπρας ουδέποτε ζήτησε συγγνώμη από τον Γιώργο Παπανδρέου για τον χαρακτηρισμό «Πινοσέτ», ούτε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο για την άδικη εμπλοκή του στην υπόθεση Novartis, ούτε βεβαίως από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις αναφορές της τότε εκπροσώπου Τύπου περί δήθεν εκβιαζόμενου στην υπόθεση των υποκλοπών.

Ούτε αναίρεσε όσα αναληθή κατέγραψε στο βιβλίο του για τη Φώφη Γεννηματά, προσβάλλοντας τη μνήμη της Προέδρου μας και ανακυκλώνοντας ψέματα, μολονότι τον είχε διαψεύσει τόσο η ίδια εν ζωή όσο και οι στενοί της συνεργάτες, μόνο και μόνο για να αποκαθάρει το κόμμα του από τη συνειδητή συγκυβέρνηση με την ακροδεξιά του Π. Καμμένου.

Η κοινωνία περιμένει από όλους μας περισσότερη σοβαρότητα, συνέπεια και πολιτικό πολιτισμό — και αυτό αφορά, χωρίς εξαιρέσεις, το σύνολο του πολιτικού συστήματος».

«Μάλλον έκανε γιόγκα και ξαφνικά θυμήθηκε να επιστρέψει στην πολιτική ζωή»

Η Βάσια Αναστασίου προσκεκλημένη στο δελτίο του Kontra, ρωτήθηκε για τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην εκδήλωση της Δευτέρας στο Χαλάνδρι.

Η ίδια απάντησε ότι «να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Στην συνέχεια επιτέθηκε κατά του πρώην Πρωθυπουργού λέγοντας πως δεν έχει δικαίωμα να αναφέρεται στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, έχοντας συγκυβερνήσει με τους Ανεξάρτητους Έλληνες.

«Είναι ντροπή να πιάνει στο στόμα του την κα Γεννηματά. Πού ήταν ο κ. Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά αγαθά κατά 40%, όταν καταργήθηκε το ΕΚΑΣ; Έκανε γιόγκα μάλλον και ξαφνικά θυμήθηκε να επιστρέψει στην πολιτική ζωή» είπε μεταξύ άλλων, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη να προσπαθεί να της πει ότι δεν είναι εκφράσεις αυτές που χρησιμοποιεί.