Γαλλία: Καραντίνα σε κρουαζιερόπλοιο με 1.700 άτομα στο Μπορντό

Οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι 1.700 άτομα έχουν τεθεί σε καραντίνα σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό έπειτα από τον θάνατο ενός επιβάτη.

Περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι βρίσκονται σε περιορισμό σε κρουαζιερόπλοιο που έφτασε στο Μπορντό από τη Βρέστη το βράδυ της Τρίτης, μετά τον θάνατο ενός επιβάτη και μια ύποπτη οξεία πεπτική λοίμωξη, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP από τις υγειονομικές αρχές.

Μεταξύ των 1.233 επιβατών, κυρίως Βρετανών και Ιρλανδών, περίπου πενήντα έχουν εμφανίσει σημάδια γαστρεντερικών προβλημάτων και βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις για την ανίχνευση πιθανής παρουσίας νοροϊού. Στο πλοίο βρίσκονται επίσης 514 μέλη πληρώματος.

Το πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο αναχώρησε από τα Νησιά Σέτλαντ στις 6 Μαΐου, σταμάτησε στο Μπέλφαστ, το Λίβερπουλ και το Μπρεστ πριν φτάσει στο Μπορντό, από όπου έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει για την Ισπανία.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, το κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν αγκυροβολημένο, χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας στην ξηρά. Οι επιβάτες έβγαζαν φωτογραφίες του Μπορντό από ένα κατάστρωμα του κρουαζιερόπλοιου.

Δεν υπάρχει σύνδεση με τον ιό Hantavirus

Οι αρχικές εξετάσεις επί του πλοίου απέκλεισαν την παρουσία νοροϊού, αλλά περαιτέρω εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στο νοσοκομειακό κέντρο του Μπορντό, ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές.

Δεν αποκλείουν την πιθανότητα ενός προβλήματος με τρόφιμα και απορρίπτουν οποιαδήποτε σχέση με τον ιό hantavirus, ο οποίος προκάλεσε τον πρόσφατο θάνατο τριών επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που ταξίδευε από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το αρχιπέλαγος του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Η κορύφωση των συμπτωμάτων, εμετός και διάρροια, σημειώθηκε στις 11 Μαΐου, όταν το πλοίο βρισκόταν στη Βρέστη, σύμφωνα με την πηγή. Το θύμα, ηλικίας περίπου 90 ετών, πέθανε πριν φτάσει στο λιμάνι της Βρετάνης.