Γαλλία: Καραντίνα σε κρουαζιερόπλοιο με 1.700 άτομα στο Μπορντό

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

krouaziera
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι 1.700 άτομα έχουν τεθεί σε καραντίνα σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό έπειτα από τον θάνατο ενός επιβάτη.

Περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι βρίσκονται σε περιορισμό σε κρουαζιερόπλοιο που έφτασε στο Μπορντό από τη Βρέστη το βράδυ της Τρίτης, μετά τον θάνατο ενός επιβάτη και μια ύποπτη οξεία πεπτική λοίμωξη, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP από τις υγειονομικές αρχές.

Μεταξύ των 1.233 επιβατών, κυρίως Βρετανών και Ιρλανδών, περίπου πενήντα έχουν εμφανίσει σημάδια γαστρεντερικών προβλημάτων και βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις για την ανίχνευση πιθανής παρουσίας νοροϊού. Στο πλοίο βρίσκονται επίσης 514 μέλη πληρώματος.

Το πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο αναχώρησε από τα Νησιά Σέτλαντ στις 6 Μαΐου, σταμάτησε στο Μπέλφαστ, το Λίβερπουλ και το Μπρεστ πριν φτάσει στο Μπορντό, από όπου έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει για την Ισπανία.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, το κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν αγκυροβολημένο, χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας στην ξηρά. Οι επιβάτες έβγαζαν φωτογραφίες του Μπορντό από ένα κατάστρωμα του κρουαζιερόπλοιου.

Δεν υπάρχει σύνδεση με τον ιό Hantavirus

Οι αρχικές εξετάσεις επί του πλοίου απέκλεισαν την παρουσία νοροϊού, αλλά περαιτέρω εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στο νοσοκομειακό κέντρο του Μπορντό, ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές.

Δεν αποκλείουν την πιθανότητα ενός προβλήματος με τρόφιμα και απορρίπτουν οποιαδήποτε σχέση με τον ιό hantavirus, ο οποίος προκάλεσε τον πρόσφατο θάνατο τριών επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που ταξίδευε από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το αρχιπέλαγος του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Η κορύφωση των συμπτωμάτων, εμετός και διάρροια, σημειώθηκε στις 11 Μαΐου, όταν το πλοίο βρισκόταν στη Βρέστη, σύμφωνα με την πηγή. Το θύμα, ηλικίας περίπου 90 ετών, πέθανε πριν φτάσει στο λιμάνι της Βρετάνης.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Ο κανόνας της πρωτεΐνης για να χάσετε εύκολα κιλά – Πώς να τον εφαρμόσετε

«ΚΛΙΜΑΚΑ»: Ανησυχητική αύξηση αυτοκτονιών στις ηλικίες 15–19 ετών

Θεοδωρικάκος: Μέσα στον Ιούνιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπε...

Πιερρακάκης: Χρειαζόμαστε περισσότερη ενοποίηση στην Ευρώπη, συγχωνεύσεις τραπεζών, μεγαλύτερες επιχειρήσεις

Η έκρηξη του υπερηφαιστείου Τόμπα και η απίστευτη ανθεκτικότητα της ανθρωπότητας

Ανεξερεύνητες αλληλεπιδράσεις ηλεκτρονίων και ατομικών πυρήνων ρίχνουν φως στη σκοτεινή ύλη
περισσότερα
14:58 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Έφτασε στην Κίνα ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μόλις έφτασε στο Πεκίνο της Κίνας για διήμερες συνομιλίες υψ...
12:58 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Ρώμη: Τουρίστας βούτηξε στη Φοντάνα ντι Τρέβι – Η «πλάκα» του κατέληξε σε πρόστιμο και απαγόρευση εισόδου

Ακόμη ένα περιστατικό τουριστικής ασέβειας σημειώθηκε στο ιστορικό κέντρο της Ρώμη, όταν ένας ...
11:12 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Όσκαρ 2027: Ο Κόναν Ο’Μπράιεν θα τα παρουσιάσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Ο Κόναν Ο’Μπράιεν θα επιστρέψει ως παρουσιαστής των 99ων Βραβεία Όσκαρ 2027, σηματοδοτώντας τη...
10:07 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Στο «Ναό του Ουρανού» η συνάντηση Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ: Στόχος μια νέα «καλή σοδειά» στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας

Οι αυτοκράτορες της Κίνας προσεύχονταν κάποτε για πλούσιες σοδειές κάτω από τη γαλάζια, τριπλή...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media