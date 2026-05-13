Κατερίνα Καινούργιου: «Είναι κρίμα αυτό που κάνετε, έχω στενοχωρηθεί» – Ξέσπασε για όσα γράφονται για τα κιλά της εγκυμοσύνης

Για το θέμα των κιλών που έχει χάσει μετά την εγκυμοσύνη για το οποίο πολλά ακούγονται και γράφονται, τοποθετήθηκε και μάλιστα με έντονο ύφος η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της, «Super Κατερίνα» στον ALPHA.

Η παρουσιάστρια ξέσπασε για όσα διακινούνται ότι έχασε 24 κιλά μέσα σε 40 ημέρες λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι κρίμα αυτό που κάνετε».

Οι διευκρινίσεις για τα κιλά της

Η Κατερίνα Καινούργιου άρχισε αναφέροντας τα εξής:

«Θέλω να πω κάτι για μένα, χωρίς να θέλω να φανεί αυτοαναφορικό στη συγκεκριμένη φάση, ενώ άλλες μπορεί να είμαι. Επειδή έχει γίνει μία παρεξήγηση και έχω στεναχωρηθεί. Είπα εγώ στην πρώτη εκπομπή, και αναφέρομαι σε μένα και στα κιλά της εγκυμοσύνης που έχω χάσει, γιατί το βλέπω ότι παίζει παντού.

Με ρωτήσατε πόσα κιλά έχασα και σας είπα ότι πήρα 24 και έχασα 15 κι έχω να χάσω άλλα10 κιλά. Διαβάζω σε κάποια site ότι η Κατερίνα έχασε 24 κιλά. Δεν θέλω να τα βλέπουν αυτά οι φίλες μου και να νομίζουν… Τι θα ήμουν βρε παιδιά…

Σας παρακαλώ αυτά που γράφετε στα sites, να γράφετε αυτά που σας λέω κι όχι άλλα αντ’ άλλων, επειδή σας συμφέρει. Δεν θέλω τώρα να ονομάσω το συγκεκριμένο site που το έχει κάνει και το βλέπουν κάποιες τηλεθεάτριες και σου λένε… άρρωστη είναι η κοπέλα; Πώς γίνεται να χάσεις 24 κιλά σε 40 μέρες; Σας παρακαλώ, μη μεταφέρετε άλλα, γιατί είναι επικίνδυνο για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, όχι για μένα. Είναι κρίμα αυτό που κάνετε».

