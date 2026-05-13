Πέτρος Γαϊτάνος για Eurovision: «Δεν μπορώ να βλέπω έναν άνδρα με μούσι ντυμένο γυναίκα πόρνη»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

gaitanos
Σερ δηλώσεις για το θεσμό της Eurovision που θα συζητηθούν προχώρησε ο Πέτρος Γαϊτάνος κατά τη διάρκεια της χθεσινής του συνέντευξης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τη νύχτα της Τρίτης, στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή «The 2night Show» που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναφέρθηκε στον θεσμό της Eurovision εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους και δεν ανήκει τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον, στο κοινό του.

«Οι λόγοι του να δικαιολογήσουμε, κάποιες φορές, την αμαρτία και να την κάνουμε ομορφιά, δικαίωμα και εξέλιξη είναι έκπτωση. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι κακή η Eurovision, ο τρόπος όμως που εξελίσσεται είναι για μένα κακός», δήλωσε αρχικά ο Πέτρος Γαϊτάνος.

«Γιατί το παράδειγμα που μεταφέρει μέσα από την ματαιοδοξία, μέσα από την αλαζονεία που έχει ο τρόπος που εξελίσσεται η Eurovision, μέσα από τα άμεσα δαιμονικά στοιχεία, μέσα από την υπερβολική εγωπάθεια και τη σαχλαμάρα που κουβαλάει, ταυτόχρονα και με άξια πράγματα, όλο μαζί είναι ενδιαφέρον. Μια ωραία γιορτή, όμορφη», συμπλήρωσε.

«Συγχώρεσε με, όμως, το να βλέπω έναν άνδρα με μούσι ντυμένο ως γυναίκα – πόρνη με μια ομπρέλα να τραγουδάει και να κάνει σαχλαμάρες. Αυτό είναι έκπτωση, δεν είναι εξέλιξη» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Πέτρος Γαϊτάνος.

«Δεν μιλάω για κανέναν συγκεκριμένα και δεν μ’ αρέσει να μιλώ για πρόσωπα. Μιλάω γενικότερα γι’ αυτή τη λύσσα δόξας που βγαίνει μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό», κατέληξε.

01:36 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Αποδοκιμασίες στην εμφάνιση του Ισραήλ στον A’ ημιτελικό – Σύλληψη διαδηλωτή μέσα στην αρένα του Wiener Stadthalle

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η εμφάνιση του Ισραήλ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026, ...
00:40 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Η στιγμή που ανακοινώθηκε ότι η Ελλάδα προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου – Δείτε βίντεο

Με μια εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, ο Akylas με το «Ferto» πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τ...
00:13 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Στον μεγάλο τελικό ο Akylas με το «Ferto» – Ποιες άλλες χώρες πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο

Πραγματοποιήθηκε ο Α’ Ημιτελικός της φετινής Eurovision, την Τρίτη 12 Μαΐου. Ο Akylas, ο...
23:07 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Η συγκινητική αναφορά της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη στη Μαρινέλλα

Τον Απρίλιο του 1974, η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά στη Eurovision. Στην «παρθενική» εμφά...
