Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα ως την «51η πολιτεία» – «Δεν είμαστε αποικία» απαντά η Ροντρίγκεζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μέσω Truth Social χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα με τα χρώματα της «αστεροέσσας» και λεζάντα «51η πολιτεία», μια ημέρα αφού η υπηρεσιακή ομόλογός του στο Καράκας Ντέλσι Ροδρίγκες τόνισε πως η χώρα της «ουδέποτε θα εξέταζε» το να μετατραπεί σε μέρος της αμερικανικής επικράτειας.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι η χώρα της δεν έχει σχέδια να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ, ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «εξετάζει σοβαρά» την κίνηση.

«Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την ακεραιότητά μας, την κυριαρχία μας, την ανεξαρτησία μας, την ιστορία μας», δήλωσε η Ροντρίγκεζ, η οποία ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο μετά από μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που ανέτρεψε τον τότε πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο. Η Βενεζουέλα «δεν είναι αποικία, αλλά ελεύθερη χώρα», πρόσθεσε.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας καυχιέται συχνά πως έχει τον πλήρη έλεγχο του κράτους της Λατινικής Αμερικής, μετά την επιχείρηση απαγωγής του πρόεδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο την 3η Ιανουαρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που έχει πει επανειλημμένα ότι θα ήθελε ο Καναδάς να γίνει «η 51η πολιτεία» των ΗΠΑ, πλέον στρέφει τις βλέψεις του στη Βενεζουέλα.

Τον Μάρτιο, με αφορμή αγώνα μπέιζμπολ, αναφέρθηκε στην πιθανότητα. «Γίνονται ωραία πράγματα στη Βενεζουέλα τώρα τελευταία (…) 51η πολιτεία, κανείς;» πέταξε μέσω Truth Social.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροδρίγκες αρνήθηκε πως υπάρχει τέτοια πιθανότητα προχθές Δευτέρα, λέγοντας πως «δεν θα το εξετάζαμε ποτέ» διότι «αγαπάμε την ανεξαρτησία μας, τους ήρωες και τις ηρωίδες μας».

Επανέλαβε πάντως ότι η κυβέρνησή της προωθεί «διπλωματική ατζέντα συνεργασίας» με τις ΗΠΑ, μετά την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων ανάμεσα στο Καράκας και την Ουάσιγκτον τον Μάρτιο, επτά χρόνια αφού τις είχε διακόψει ο Νικολάς Μαδούρο.

