Το Μεξικό διαψεύδει δημοσίευμα του CNN σύμφωνα με το οποίο η CIA σκότωσε μέλος καρτέλ

Το Μεξικό διέψευσε χθες Τρίτη δημοσίευμα του CNN σύμφωνα με το οποίο η CIA, η αμερικανική υπηρεσία κατασκοπείας, βρισκόταν πίσω από «επιχείρηση» που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο στελέχους του καρτέλ Σιναλόα, του Φρανσίσκο Μπελτράν, καθώς και του οδηγού του, με την πυροδότηση βόμβας τοποθετημένης στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, καθώς κινούνταν σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο κοντά στην πρωτεύουσα.

«Η μεξικανική κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά» ισχυρισμούς και εκδοχές που αποπειρώνται να «μετατρέψουν σε κοινοτοπία, να δικαιολογήσουν, ή να υπονοήσουν πως διεξάγονται θανατηφόρες, μυστικές ή μονομερείς επιχειρήσεις ξένων υπηρεσιών στην εθνική επικράτεια» του Μεξικού, τόνισε μέσω X ο υπουργός Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους.

Respecto a la versión difundida por CNN sobre una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México, en la que se señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra cárteles, el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 12, 2026

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters