Αμπάς Αραγτσί: «Εμπόδιο για την ειρήνη η προκλητική ρητορική και η ανεντιμότητα των ΗΠΑ»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Αμπάς Αραγτσί
Σε δηλώσεις κατά της «προκλητική ρητορικής» και της «ανεντιμότητας» της αμερικανικής πλευράς προχώρησε ο  Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Νορβηγίας  που είχε ως αντικείμενο συζήτησης την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, συναντήθηκε με τον Αντρέας Μουτζφελτ Κράβικ, Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Νορβηγίας, ο οποίος ταξίδεψε στην Τεχεράνη για να συζητήσει τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και την «τελευταία κατάσταση των διαπραγματεύσεων».

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρήνη είναι η «υπέρμετρη προσέγγιση και η απειλητική και προκλητική ρητορική της αμερικανικής πλευράς, καθώς και η έλλειψη καλής θέλησης και η ανεντιμότητα των ΗΠΑ».

Πρόσθεσε ότι το κύριο ζήτημα με τα Στενά του Ορμούζ είναι η «στρατιωτική επιθετικότητα των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον του Ιράν και οι επακόλουθες επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας με τη συνέχιση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων».

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης κανονισμών που σχετίζονται με τη στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια ναυτιλία πλωτή οδό, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με το διεθνές δίκαιο.

Από την πλευρά του, ο Κράβικ τόνισε την ανάγκη για «διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή», προσθέτοντας ότι η Νορβηγία είναι έτοιμη να βοηθήσει στην ενίσχυση της δημοκρατίας και θα βοηθήσει στις διαβουλεύσεις για την «θαλάσσια ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος».

Πηγή: Aljazeera

