Eurovision 2026: Η πρώτη ανάρτηση του Ακύλα μετά την πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό του Σαββάτου – Δείτε βίντεο

Ο Akylas έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά την πρόκριση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο, 16 Μαΐου. Ο Έλληνας καλλιτέχνης δημοσίευσε story στο Instagram, λίγη ώρα μετά το τέλος του Α’ Ημιτελικού του μουσικού διαγωνισμού.

Ο Akylas ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη που έλαβε μετά την εμφάνισή του στη σκηνή της Eurovision. Ο Έλληνας εκπρόσωπος έγραψε στο story που ανέβασε στο Instagram: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Η καρδιά μου είναι γεμάτη. Σας αγαπώ.😭❤️»

Ο Έλληνας καλλιτέχνης ερμήνευσε το τραγούδι «Ferto» στον Α’ Ημιτελικό και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού. Η ελληνική συμμετοχή παρουσιάστηκε στη σκηνή του Wiener Stadthalle, στη Βιέννη, με σκηνική επιμέλεια από τον Φωκά Ευαγγελινό.

Η Eurovision 2026 πραγματοποιείται στη Βιέννη της Αυστρίας, μετά τη νίκη του JJ το 2025, με το τραγούδι «Wasted Love». Ο Β’ Ημιτελικός είναι προγραμματισμένος για τις 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα γίνει το Σάββατο, 16 Μαΐου.

Παράλληλα, ο Ακύλας ανέβασε και ένα μικρό βίντεο από τους πανηγυρισμούς, λίγη ώρα μετά το τέλος του Α’ Ημιτελικού.