Eurovision 2026: Αποδοκιμασίες στην εμφάνιση του Ισραήλ στον A’ ημιτελικό – Σύλληψη διαδηλωτή στη Βιέννη

Σταύρος Ιωακείμ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η εμφάνιση του Ισραήλ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026, που πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 12 Μαΐου 2026, στη Βιέννη. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός διαδηλωτή μέσα στην αρένα του Wiener Stadthalle.

Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ, Noam Bettan, ερμήνευσε το τραγούδι «Michelle», το οποίο είναι αφιερωμένο στον έρωτα. Ωστόσο, η εμφάνισή του συνοδεύτηκε από διαμαρτυρίες μέσα στον χώρο της διοργάνωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της ερμηνείας, μέρος του κοινού αποδοκίμασε την εμφάνιση με γιουχαΐσματα, ενώ άλλοι θεατές εξέφρασαν τη στήριξή τους προς τη χώρα. Παράλληλα, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, ένας διαδηλωτής συνελήφθη μέσα στην αρένα.

Η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026 εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2025. Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και οδήγησε ορισμένες χώρες να αποχωρήσουν από τη φετινή διοργάνωση ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Τη συμμετοχή τους απέσυραν η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ολλανδία. Έτσι, η παρουσία του Ισραήλ στον πρώτο ημιτελικό βρέθηκε στο επίκεντρο της βραδιάς, όχι μόνο για το διαγωνιστικό μέρος, αλλά και για τις αντιδράσεις που προκάλεσε μέσα και έξω από τον χώρο της διοργάνωσης.

Να σημειωθεί πως το Ισραήλ πέρασε στον τελικό του Σαββάτου (16/5), όπου προκρίθηκε και η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto» του.

