Άννα Φόνσου για τη βραδιά αφιερωμένη στον Γιώργο Μαρίνο: Σεβάστηκα την τελευταία επιθυμία του – «Δεν θέλω να γίνω σούργελο»

Για τη βραδιά που έκαναν στη μνήμη του Γιώργου Μαρίνου και για τη δημιουργία αίθουσας με το όνομα του στο «Σπίτι του Ηθοποιού» μίλησε μη κρύβοντας τη συγκίνηση της η Άννα Φόνσου σε συνέντευξη της στην εκπομπής«Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά στο MEGA.

«Αισθάνομαι καταπληκτικά για την βραδιά που κάναμε για τον Γιώργο (σ.σ. Μαρίνο). Γιατί ο Γιώργος έφυγε αθόρυβα και ‘γω ήθελα να φύγει με θόρυβο. Ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα, τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ», εκμυστηρεύτηκε αρχικά η Άννα Φόνσου.

«Δεν θέλω να πιστεύω ότι λείπει. Του έκανα, λοιπόν, αυτό που ήθελε. Μια μουσική σκηνή που κάναμε μαζί στο ”Σπίτι του Ηθοποιού”, βυσσινή με ροζ, την καρέκλα που καθόταν, τα ρούχα απ’ όλη την καριέρα του. Είμαι πολύ συγκινημένη. Πιστεύω από εκεί ψηλά θα βλέπει ότι έκανα αυτό που ήθελε», πρόσθεσε η ηθοποιός.

«Ήθελε να φύγει αθόρυβα και μου το έλεγε, ”δεν θέλω να γίνω σούργελο, δεν θέλω να με συζητάνε”. Γι’ αυτό σεβάστηκα και την επιθυμία του, να μην τηλεφωνιόμαστε. Μου ‘γραψε ένα γράμμα που ‘ναι μόνο για μένα», συμπλήρωσε η Άννα Φόνσου για τον τρόπο που χειρίστηκε τις τελευταίες επιθυμίες του σπουδαίου καλλιτέχνη.