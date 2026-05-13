Η Κατερίνα Καραβάτου κρατά κλειστά τα χαρτιά της για το τηλεοπτικό της μέλλον – ΒΙΝΤΕΟ

Η Κατερίνα Καραβάτου κρατά κλειστά τα χαρτιά της για το τηλεοπτικό της μέλλον

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

kanavatou
«Δεν θα κάνω σχόλια για το τηλεοπτικό μου μέλλον» δήλωσε στο «Buongiorno» του MEGA, η Κατερίνα Καραβάτου σε σχέση με τα σενάρια που την φέρνουν να παρουσιάζει εκπομπή μαζί με τον Χρήστο Φερεντίνο και τον Γιάννη Κορδώνη.

«Παρακολουθώ όλη την τηλεόραση, με ενδιαφέρει κάθε προσπάθεια που γίνεται και νομίζω ότι με τα καλά και τα άσχημα, με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, αυτή η χρονιά είχε πολλά πράγματα. Και να μας δείξει και να μας διδάξει», δήλωσε η γνωστή παρουσιάστρια.

«Δεν πρόκειται να κάνω ποτέ δήλωση για το τηλεοπτικό μου μέλλον, όπως δεν κάνω και ποτέ. Νομίζω πως αυτός είναι ένας τρόπος που με βοηθάει και να σκεφτώ καλύτερα και να είμαι καθαρή και να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου, εκεί που είμαι πάντα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και 100%», πρόσθεσε.

«Δεν πρόκειται να μιλήσω για τις προτάσεις που έχω ή τα πράγματα που συζητώ ή οτιδήποτε. Δύο χρόνια με τον Χρήστο (σ.σ. Φερεντίνο) και τον Γιάννη (σ.σ. Κορδόνη) έχουμε δημιουργήσει μια παρέα και μια ατμόσφαιρα που ‘ναι πολύ ιδιαίτερη και μοναδική. Έχουμε ταιριάξει μεταξύ μας.

Σε μία ιδανική συνθήκη θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, για μένα, να μπορώ να κάνω τη δουλειά που αγαπώ τόσο πολύ με ανθρώπους που εκτιμώ και αγαπώ μ’ αυτό τον τρόπο», συμπλήρωσε, η Κατερίνα Καραβάτου στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.

Δείτε το βίντεο:

