Ιαπωνία: Ο πόλεμος στο Ιράν… «σβήνει» τα χρώματα από τις συσκευασίες σνακ – Τα πιο διάσημα πατατάκια έγιναν ασπρόμαυρα

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ιαπωνία πατατάκια σνακ Calbee
Πηγή: Calbee
Οι παγκόσμιες παρενέργειες της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έφτασαν επίσημα σε ένα αναπάντεχο σημείο: στις συσκευασίες για πατατάκια.

Η ιαπωνική εταιρεία-κολοσσός σνακ, Calbee ανακοίνωσε ότι αλλάζει τον σχεδιασμό των συσκευασιών σε ορισμένα από τα προϊόντα της, ως αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι η αλλαγή θα επηρεάσει 14 προϊόντα, των οποίων οι συσκευασίες θα φέρουν προσωρινά μόνο δύο χρώματα μελανιού.

Τα ασπρόμαυρα σχέδια θα εμφανιστούν σε εμβληματικά προϊόντα, όπως τα πατατάκια Calbee, τα σνακ γαρίδας Kappa Ebisen και τη γκρανόλα Frugra.

Η εταιρεία Calbee διευκρίνισε ότι οι αλλαγές έγιναν «Σε απάντηση στην αστάθεια του εφοδιασμού που επηρεάζει ορισμένες πρώτες ύλες εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή».

«Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στο να βοηθήσει στη διατήρηση ενός σταθερού εφοδιασμού προϊόντων», πρόσθεσε.

Όχι λάθος εκτύπωση, αλλά έλλειψη νάφθας

Οι καταναλωτές που έχουν συνηθίσει τα κόκκινα σακουλάκια για τα αλατισμένα πατατάκια ή τα κιτρινο-πράσινα για τη γεύση φυκιών, θα βλέπουν πλέον γκρίζες αποχρώσεις και καθόλου χρώμα στις συσκευασίες.

Σύμφωνα με τον Guardian, η απόφαση οφείλεται στη διακοπή της προμήθειας νάφθας, ενός συστατικού μελανιού που παράγεται από το πετρέλαιο.

Η Ιαπωνία βασίζεται στις εισαγωγές από τη Μέση Ανατολή για το 40% της κατανάλωσής της σε αυτό το υλικό.

Οι αναθεωρημένες συσκευασίες θα κάνουν την εμφάνισή τους στα καταστήματα από τις 25 Μαΐου.

«Η Calbee θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται με ευελιξία και αμεσότητα στις αλλαγές του λειτουργικού της περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών κινδύνων, και παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση ενός σταθερού εφοδιασμού ασφαλών προϊόντων υψηλής ποιότητας», ανέφερε η εταιρεία.

Το παγκόσμιο ντόμινο της σύγκρουσης

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά της Τεχεράνης ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου φέτος, με την εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Το παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει προκαλέσει χάος στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Πέρα από τα ιαπωνικά σνακ και την ενεργειακή κρίση, οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές σε πολλούς τομείς, όπως η γεωργία, το εμπόριο και οι μεταφορές.

