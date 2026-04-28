Σκηνές χάους στο Μεξικό: Οδοφράγματα και πυροβολισμοί μετά τη σύλληψη ηγετικού στελέχους καρτέλ των ναρκωτικών

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Mexico
(AP Photo/Marco Ugarte)

Η σύλληψη ηγετικού στελέχους καρτέλ των ναρκωτικών στη μεξικανική πόλη Ρεϊνόσα, στα σύνορα με τις ΗΠΑ, πυροδότησε χθες Δευτέρα αποκλεισμούς δρόμων, βανδαλισμούς και ανταλλαγές πυροβολισμών, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο Αλεξάντερ «Ν», «στόχος προτεραιότητας», ηγέτης καρτέλ των ναρκωτικών που δρα στην πολιτεία Ταμαουλίπας (βορειοδυτικά), τέθηκε υπό κράτηση από τις αρχές, ανακοίνωσε μέσω X εκπρόσωπος της τοπικής εισαγγελίας.

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, πρόκειται για τον Αλεξάντερ Μπεναβίδες Φλόρες, γνωστό επίσης ως «R9», επικεφαλής της Los Metros, μιας από τις φράξιες του καρτέλ του Κόλπου, που αποδυναμώθηκε την τελευταία δεκαετία, εξαιτίας των συλλήψεων μελών της ηγετικής ομάδας του.

Σε αντίποινα, μέλη της Λος Μέτρος έστησαν οκτώ οδοφράγματα σε οδικούς άξονες που συνδέουν τη Ρεϊνόσα με τρεις γειτονικές μεξικανικές κοινότητες.

Η Ρεϊνόσα, που έχει κάπου 690.000 κατοίκους, βρίσκεται απέναντι στην αμερικανική πόλη ΜακΆλεν (Τέξας) κι αποτελεί για χρόνια προπύργιο του καρτέλ του Κόλπου, άλλοτε μιας από τις ισχυρότερες συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό.

Από τα ξημερώματα, χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης προειδοποιούσαν τον πληθυσμό της πόλης να αποφύγει τις μετακινήσεις, εξηγώντας πως κακοποιοί είχαν βάλει φωτιές σε ελαστικά αυτοκινήτων και άλλα αντικείμενα και πως ακούγονταν πυρά στους δρόμους.

Σύμφωνα πάντως με τις αρχές στην Ταμαουλίπας, η τάξη αποκαταστάθηκε και δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Οι καυγάδες μπορεί τελικά να σώσουν τη σχέση σας – Αρκεί να ακολουθήσετε αυτό το μυστικό που δείχνει έρευνα

«Στην Ουρολογία τίποτα δεν είναι ταμπού»- Εκστρατεία που σπάει τη σιωπή για την ουρολογική υγεία

ΕΒΕΘ: Επιστολή για την καθυστέρηση σύνδεσης του Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ – Τι αναφέρει

STOXX: Αναβαθμίζεται η Ελλάδα σε Ανεπτυγμένη Αγορά

Ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορεί να βλάψουν τον εγκέφαλο – Τι έδειξε νέα μελέτη

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
04:15 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ινδονησία με τουλάχιστον 5 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες από σύγκρουση τρένων – Δείτε βίντεο

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ινδονησία από σύγκρουση δυο σιδηροδρομικών συρμών στοίχισε τη ζωή...
03:10 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Ιράν στον ΟΗΕ: Η σταθερότητα στον Κόλπο περνά από «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλεια μας

Η αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας στον Κόλπο προϋποθέτει «αξιόπιστες εγγυήσεις...
02:16 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για «πειρατεία και ένοπλη ληστεία στην ανοιχτή θάλασσα»

Σε «πειρατεία» και «ένοπλη ληστεία» αναφέρεται το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, αντιδρώντας σ...
02:00 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Τραμπ και Μελάνια υποδέχτηκαν το βρετανικό βασιλικό ζεύγος στον Λευκό Οίκο για απογευματινό τσάι – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ, υποδέχτηκαν στον Λευκό Οίκο το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας, ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς