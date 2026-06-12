Καιρός: Χαλάζι σε Θήβα, Λάρισα και Καστοριά, δυνατή βροχή και στην Αττική – Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει από το πρωί μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές καταιγίδες, έντονη βροχόπτωση, κεραυνούς και κατά τόπους χαλάζι. Η ΕΜΥ προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, ενώ η μεταβολή του καιρού επηρεάζει και την Αττική.

Τα φαινόμενα εκδηλώθηκαν μέσα στην ημέρα σε αρκετές περιοχές, ενώ μικροπροβλήματα καταγράφηκαν ήδη στην Κοζάνη. Στην Αττική, ισχυρή καταιγίδα επηρέασε κυρίως τα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού, με έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Η βροχόπτωση έπληξε περιοχές όπως τα Άνω Λιόσια και οι Θρακομακεδόνες, ενώ εικόνες από την καταιγίδα στην Πάρνηθα κατέγραψαν την ένταση των φαινομένων.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Οι πολίτες καλούνται να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδεύονται από ισχυρές βροχές, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, πρόσκαιρα πολύ δυνατούς ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η αστάθεια θα συνεχιστεί έως και το μεσημέρι του Σαββάτου σε αρκετές περιοχές.

Χαλάζι στη Θήβα και ισχυρή βροχόπτωση στη Βοιωτία

Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Θήβα, επιβεβαιώνοντας τις προγνώσεις των μετεωρολόγων για επιδείνωση του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας, όπως αναφέρει το radiothiva.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ισχυρή βροχή, οι πολλοί κεραυνοί και το χαλάζι κάλυψαν δρόμους και επιφάνειες σε αρκετά σημεία της περιοχής.

Βροχή και χαλάζι σε Λάρισα και Καστοριά

Η κακοκαιρία επηρέασε και τον νομό Λάρισας, καθώς τα φαινόμενα ξεκίνησαν από τα βόρεια τμήματά του. Στην περιοχή της Ελασσόνας σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις, ενώ κατά διαστήματα έπεσε και χαλάζι.

Στη Βερδικούσια καταγράφηκαν έντονη βροχή και χαλαζόπτωση, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους και στους αγρότες. Η Θεσσαλία βρίσκεται στις περιοχές που επηρεάζονται από τη μεταβολή του καιρού, με τα φαινόμενα να αναμένεται να συνεχιστούν μέσα στην ημέρα.

Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν και στην Καστοριά, όπου η βροχή και το χαλάζι προκάλεσαν προβλήματα σε περιοχές που επηρεάστηκαν από το πέρασμα της κακοκαιρίας.

Δείτε βίντεο από τη Βερδικούσια

Τα φαινόμενα στην Αττική

Στην Αττική, οι νεφώσεις αυξήθηκαν από το μεσημέρι και μετά, ενώ εκδηλώθηκαν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Στη συνέχεια, τα φαινόμενα επεκτάθηκαν σε μεγαλύτερη έκταση, με τη μεγαλύτερη ένταση να εντοπίζεται στα δυτικά και βόρεια.

Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων δεν αποκλείονται κεραυνοί και δυνατές ριπές ανέμου. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες, αλλά πιο τοπικά και κατά διαστήματα.

Το πρωί του Σαββάτου αναμένεται δεύτερο κύμα αστάθειας, με τοπικές μπόρες που θα διαρκέσουν έως και το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά. Αρχικά θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, περίπου στα 4 μποφόρ, ενώ προς το βράδυ θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ προβλέπει επιδείνωση του καιρού σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα. Οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Στη Μακεδονία, τα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες. Στη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία, οι καταιγίδες θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ώρες του Σαββάτου.

Στη Θεσσαλία και στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες της Παρασκευής. Στις Σποράδες και την Εύβοια, τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου.

Στην ανατολική Στερεά, οι καταιγίδες αναμένονται από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες της Παρασκευής. Στη Θράκη, τα φαινόμενα θα διαρκέσουν από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, ενώ στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στην περιοχή της Λήμνου, η κακοκαιρία θα επηρεάσει τις περιοχές από το βράδυ της Παρασκευής έως το πρωί του Σαββάτου.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Η πρόβλεψη της ΕΜΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται:

α. στην περιοχή της Χαλκιδικής και της ανατολικής Μακεδονίας μέχρι τις πρώτες ώρες,

β. στις Σποράδες και την Εύβοια έως και τις προμεσημβρινές ώρες,

γ. στη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Λήμνου) μέχρι τις πρωινές ώρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βόρειου Αιγαίου και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το πρωί στο Ιόνιο, μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρώτες ώρες στη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία και μέχρι τις πρωινές ώρες στη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρώτες ώρες στη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία και μέχρι τις πρωινές ώρες στη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο, από το μεσημέρι, αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και, μέχρι το απόγευμα, μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν βαθμιαία.

Στη δυτική Πελοπόννησο, από το μεσημέρι, αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και, μέχρι το απόγευμα, μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν βαθμιαία. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας τις πρωινές ώρες στα νησιά του νότιου Ιονίου και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ και, από το μεσημέρι, στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.

Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ και, από το μεσημέρι, στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 30 βαθμούς. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στις Σποράδες και την Εύβοια αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες.

Στις Σποράδες και την Εύβοια αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το μεσημέρι θα σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές, όμως στην ανατολική Πελοπόννησο θα διατηρηθούν μέχρι αργά το βράδυ.

Άνεμοι: Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση από αργά το απόγευμα. Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 17 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 29 βαθμούς.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανόν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανόν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στις Κυκλάδες αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι στα βόρεια τμήματα, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Άνεμοι: Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στις Κυκλάδες έως 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στις Κυκλάδες έως 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 21 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην Κρήτη έως 28 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και, από το απόγευμα, έως 6 μποφόρ.

Στα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και, από το απόγευμα, έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα νότια έως 29 με 30 βαθμούς.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες, μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά.

Αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες, μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Άνεμοι: Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 20 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.

Αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 19 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-06-2026

Στην Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-06-2026

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στα νότια πελάγη θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-06-2026

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη σχεδόν τη χώρα.

Στα βορειοανατολικά αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-06-2026