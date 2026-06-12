Μαρία Καρυστιανού: Ακυρώθηκε εκδήλωση για το Κράτος Δικαίου στον ΔΣΑ μετά από παρέμβαση ΠΑΣΟΚ και ΝΔ για κομματικούς λόγους

«Δεν είδα τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, είχα ιατρείο» είπε η Μαρία Καρυστιανού σε δηλώσεις που έκανε έξω από το Αττικό Νοσοκομείο, το οποίο είχε επισκεφθεί σήμερα.

Η ίδια αναφέρθηκε στην ακύρωση της σημερινής εκδήλωσης που είχε προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα, υποστηρίζοντας ότι ακυρώθηκε με παρέμβαση από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ.

«Σήμερα στις 6 η ώρα, είχαμε κλείσει μια εκδήλωση να μιλήσουμε για το Κράτος Δικαίου. Και πού καλύτερο μέρος να πάμε από τον ΔΣΑ, δηλαδή σε έναν χώρο που είναι οι δικηγόροι, αυτοί που προασπίζονται τους νόμους, που προασπίζονται τους πολίτες, να μιλήσουμε για το Κράτος Δικαίου, για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Και όμως, ενώ είχε κλειστεί η αίθουσα και είχαν όλα τακτοποιηθεί, στη συνέχεια με προσωπικές παρεμβάσεις, πρωτοβουλίες από το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, η εκδήλωση ακυρώθηκε», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού.

«Ομιλίες, συνέδρια, ανταλλαγή απόψεων για το θέμα του Κράτους Δικαίου, που μας αφορά όλους και μας πονά όλους, θα έπρεπε όχι απλά να αγκαλιάζονται από τους χώρους που ασχολούνται με τη Δικαιοσύνη αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχες πρωτοβουλίες», ανέφερε και επεσήμανε:

«Είναι πολύ λυπηρό για κομματικούς λόγους πράγματα που ωφελούν την κοινωνία, να κόβονται. Δεν ήταν πολιτική εκδήλωση, το θέμα ήταν πολύ συγκεκριμένο, αφορούσε τη Δικαιοσύνη και θα μιλούσαν νομικοί. Μου ζητήθηκε να απευθύνω έναν χαιρετισμό. Το πρόβλημα ήταν ξεκάθαρα το Κίνημα Ελπίδα».