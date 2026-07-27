Διπλωματική ένταση ΗΠΑ-Γαλλίας στον ΟΗΕ: «Υποκριτική η στάση του Παρισιού» – «Κάποτε ήσασταν υπόδειγμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα» 

Έντονο διπλωματικό επεισόδιο σημειώθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όταν ο αναπληρωτής πρέσβης των ΗΠΑ αποχώρησε κατά την ομιλία του εκπροσώπου της Γαλλίας, χαρακτηρίζοντας τη στάση του Παρισιού «κουραστική και υποκριτική». Η αποχώρηση ήρθε ως αντίδραση σε ανάρτηση της γαλλικής αποστολής στο X, η οποία κατήγγειλε τις ΗΠΑ για την καταψήφιση της ανανέωσης της θητείας του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, μαζί με χώρες όπως η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Markus Krisetya/Unsplash
Φωτογραφία: Markus Krisetya/Unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντονο διπλωματικό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όταν ο αναπληρωτής πρέσβης των ΗΠΑ αποχώρησε από τη συνεδρίαση την ώρα που έπαιρνε τον λόγο ο εκπρόσωπος της Γαλλίας.
  • Ο Νταν Νεγκρέα χαρακτήρισε τη στάση του Παρισιού «κουραστική και υποκριτική», καθώς «ένα μέλος αυτού του Συμβουλίου παριστάνει τον τιμητή των πάντων και ισχυρίζεται ότι παραδίδει μαθήματα σε όλον τον κόσμο».
  • Η ένταση πυροδοτήθηκε από ανάρτηση της γαλλικής αποστολής στο Χ, που ανέφερε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κάποτε πρότυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα… Σήμερα βρίσκονται στο πλευρό της Βόρειας Κορέας, της Νικαράγουας, του Μαλί και της Ρωσίας».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Έντονο διπλωματικό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όταν ο αναπληρωτής πρέσβης των ΗΠΑ αποχώρησε από τη συνεδρίαση την ώρα που έπαιρνε τον λόγο ο εκπρόσωπος της Γαλλίας, καταγγέλλοντας τη στάση του Παρισιού ως «υποκριτική», αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν διέρρευσε στο Χ: Εκατομμύρια χρήστες είδαν παράνομα αντίγραφο της ταινίας

«Κουραστική και υποκριτική στάση»

Ο αναπληρωτής πρέσβης των ΗΠΑ, Νταν Νεγκρέα, εξήγησε ότι η αποχώρηση ήταν ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι στη στάση της Γαλλίας.

«Ένα μέλος αυτού του Συμβουλίου παριστάνει τον τιμητή των πάντων και ισχυρίζεται ότι παραδίδει μαθήματα σε όλον τον κόσμο, είτε πρόκειται για τη σύγκρουση στην Ουκρανία είτε για ζητήματα ειρήνης, ασφάλειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι’ αυτόν τον λόγο αποχωρήσαμε κατά τη διάρκεια της παρέμβασης της Γαλλίας», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας τη στάση του Παρισιού «κουραστική και υποκριτική».

Η ανάρτηση που πυροδότησε την κρίση

Η ένταση έρχεται λίγες ημέρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες καταψήφισαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ανανέωση της θητείας του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, μαζί με χώρες όπως η Βόρεια Κορέα, η Ρωσία, η Νικαράγουα και το Μάλι.

Μετά την ψηφοφορία, η γαλλική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη ανήρτησε στο Χ:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κάποτε πρότυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Σήμερα βρίσκονται στο πλευρό της Βόρειας Κορέας, της Νικαράγουας, του Μαλί και της Ρωσίας. Απομονωμένες. Και ο κόσμος δεν τις ακούει πια».

Η ανάρτηση αυτή αποτέλεσε την αφορμή για τη σημερινή έντονη αντίδραση της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ