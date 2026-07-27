Διπλωματική ένταση ΗΠΑ-Γαλλίας στον ΟΗΕ: «Υποκριτική η στάση του Παρισιού» – «Κάποτε ήσασταν υπόδειγμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα» 

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Έντονο διπλωματικό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όταν ο αναπληρωτής πρέσβης των ΗΠΑ αποχώρησε από τη συνεδρίαση την ώρα που έπαιρνε τον λόγο ο εκπρόσωπος της Γαλλίας, καταγγέλλοντας τη στάση του Παρισιού ως «υποκριτική», αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Κουραστική και υποκριτική στάση»

Ο αναπληρωτής πρέσβης των ΗΠΑ, Νταν Νεγκρέα, εξήγησε ότι η αποχώρηση ήταν ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι στη στάση της Γαλλίας.

«Ένα μέλος αυτού του Συμβουλίου παριστάνει τον τιμητή των πάντων και ισχυρίζεται ότι παραδίδει μαθήματα σε όλον τον κόσμο, είτε πρόκειται για τη σύγκρουση στην Ουκρανία είτε για ζητήματα ειρήνης, ασφάλειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι’ αυτόν τον λόγο αποχωρήσαμε κατά τη διάρκεια της παρέμβασης της Γαλλίας», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας τη στάση του Παρισιού «κουραστική και υποκριτική».

Η ανάρτηση που πυροδότησε την κρίση

Η ένταση έρχεται λίγες ημέρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες καταψήφισαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ανανέωση της θητείας του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, μαζί με χώρες όπως η Βόρεια Κορέα, η Ρωσία, η Νικαράγουα και το Μάλι.

Μετά την ψηφοφορία, η γαλλική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη ανήρτησε στο Χ:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κάποτε πρότυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Σήμερα βρίσκονται στο πλευρό της Βόρειας Κορέας, της Νικαράγουας, του Μαλί και της Ρωσίας. Απομονωμένες. Και ο κόσμος δεν τις ακούει πια».

Η ανάρτηση αυτή αποτέλεσε την αφορμή για τη σημερινή έντονη αντίδραση της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο Ασφαλείας.