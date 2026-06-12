Μασκ: Θα γίνει σήμερα ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο – Οι επενδυτές αγνοούν τις ζημιές της SpaceX και την απογειώνουν

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Σε τροχιά για να γράψει ιστορία ως ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη βρίσκεται ο Έλον Μασκ, με φόντο την πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της SpaceX που πραγματοποιείται την Παρασκευή.

Παρά τις τεράστιες οικονομικές ζημίες που καταγράφει η διαστημική του εταιρεία, το αστείρευτο ενδιαφέρον των επενδυτών για τη μετοχή αναμένεται να πυροδοτήσει τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή όλων των εποχών, εκτοξεύοντας την προσωπική περιουσία του δισεκατομμυριούχου σε πρωτόγνωρα επίπεδα.

Το ιστορικό ρεκόρ και τα οικονομικά μεγέθη της SpaceX

Ο Μασκ, γνωστός τόσο για τα λαμπρά τεχνολογικά του επιτεύγματα όσο και για τις ακραίες δηλώσεις του ή τις αστοχίες στα χρονοδιαγράμματα, αναμένεται να σπάσει το φράγμα του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν σε μια εταιρεία με ζημίες εξίσου μεγάλες με τις φιλοδοξίες της.

Λίγο πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης της SpaceX, το περιοδικό Forbes αποτιμούσε την καθαρή περιουσία του Μασκ στα 982,6 δισεκατομμύρια δολάρια (έχοντας ενισχυθεί από τα 795 δισεκατομμύρια δολάρια προ-IPO).

Πέρα από τη δημιουργία μιας αποικίας ενός εκατομμυρίου ανθρώπων στον Άρη, η εταιρεία έχει υποσχεθεί:

Να σώσει την ανθρωπότητα ιδρύοντας δομές στο διάστημα.

στο διάστημα. Να θέσει σε τροχιά κέντρα δεδομένων (data centers) με μέγεθος όσο τα γήπεδα ποδοσφαίρου.

(data centers) με μέγεθος όσο τα γήπεδα ποδοσφαίρου. Να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της, Anthropic και OpenAI, στην κούρσα για τη δημιουργία κέρδους από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Για να πετύχει αυτούς τους στόχους, η SpaceX χρειάζεται δισεκατομμύρια περισσότερα από όσα εισπράττει επί του παρόντος από τη δραστηριότητα των πυραύλων και των δορυφόρων της.

Ενδεικτικά, μεταξύ των αρχών του 2025 και της 31ης Μαρτίου 2026, η εταιρεία κατέγραψε ζημίες ύψους 8,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, μεγάλοι αγοραστές αλλά και μικρότεροι επενδυτές έχουν δείξει πρόθυμοι να ρισκάρουν, πληρώνοντας υψηλό αντίτιμο για τα 555,6 εκατομμύρια προσφερόμενων μετοχών, με στόχο την άντληση 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το ποσό αυτό θα ξεπεράσει εύκολα τον τρέχοντα κάτοχο του ρεκόρ, τον πετρελαϊκό κολοσσό Saudi Aramco, ο οποίος είχε αντλήσει 26 δισεκατομμύρια δολάρια στη δική του αρχική προσφορά το 2019.

Αν η IPO ολοκληρωθεί χωρίς απρόοπτα, η αξία της θα βασίζεται ουσιαστικά σε ένα πράγμα: στον ίδιο τον Μασκ.

Η πορεία προς την κορυφή και οι αντιδράσεις

Ο σύντομα τρισεκατομμυριούχος έχτισε την περιουσία του ιδρύοντας αρχικά δύο εταιρείες, τη Zip2 και την PayPal, από την πώληση των οποίων αποκόμισε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια.

Χρησιμοποίησε αυτά τα χρήματα για να ξεκινήσει τη SpaceX και να επενδύσει στην Tesla, διαψεύδοντας τις πιθανότητες με τη δημιουργία μιας διαστημικής εταιρείας που έμαθε πώς να επαναχρησιμοποιεί πυραύλους και μιας αυτοκινητοβιομηχανίας που έκανε τα ηλεκτρικά οχήματα ελκυστικά.

Ο Μασκ έχει αποκτήσει τεράστιο πλούτο, μεγάλο μέρος του οποίου βρίσκεται σε μετοχές που δεν έχει ρευστοποιήσει ακόμη ή σε δικαιώματα προαίρεσης (grants) που θα λάβει μόνο εάν η Tesla ή η SpaceX πιάσουν φιλόδοξους στόχους απόδοσης.

Το πρόσφατο πακέτο αποδοχών του από την Tesla προκάλεσε ακόμη και την κριτική του Βατικανού. Στην Tesla, μάλιστα, ανησύχησε τους μετόχους συγκρουόμενος με τις ρυθμιστικές αρχές, μοιράζοντας την προσοχή του σε πολλαπλές εταιρείες και αναλαμβάνοντας ρόλο στην κυβέρνηση Τραμπ.

Παρ’ όλα αυτά, η άνοδος της μετοχής λειτούργησε ως φάρμακο για κάθε πρόβλημα: από την είσοδό της στο χρηματιστήριο το 2010, η Tesla έχει αποδώσει 20.000% στους μετόχους, δημιουργώντας περισσότερα από 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε επενδυτικό πλούτο.

Η SpaceX είναι η πρώτη από τις τρεις εταιρείες «megacap» (πολύ υψηλής κεφαλαιοποίησης) που αναμένεται να εισέλθουν στο χρηματιστήριο φέτος, με τις Anthropic και OpenAI να ακολουθούν.

Ο Nasdaq μάλιστα αναθεώρησε τους κανόνες του ώστε να επιτρέψει στη SpaceX να ενταχθεί σε αμοιβαία κεφάλαια που συνδέονται με τους δείκτες του μέσα σε 15 ημέρες, πράγμα που σημαίνει ότι οι επενδυτές θα καταλήξουν να αγοράζουν μετοχές της εταιρείας πολύ νωρίτερα.

Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι επενδυτές ενθουσιασμένοι με την πιθανή παρουσία της SpaceX στα χαρτοφυλάκιά τους.

Αξιωματούχοι από συνταξιοδοτικά ταμεία πυροσβεστών, δασκάλων και άλλων εργαζομένων στην Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη απέστειλαν επιστολή στη SpaceX τον προηγούμενο μήνα, καταδικάζοντας ορισμένες από τις προβλέψεις της IPO.

Μεταξύ αυτών, εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους για τις «μετοχές με αυξημένα δικαιώματα ψήφου» (super voting shares), την υποχρεωτική διαιτησία των αξιώσεων των μετόχων αντί για τη δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια, καθώς και για το μέγεθος της εξουσίας που θα συγκεντρώνει ο Μασκ πάνω στην εταιρεία.

Πηγή: Associated Press