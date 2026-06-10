Μπέλφαστ: Πώς το «εγχειρίδιο» του μίσους πυροδότησε τα βίαια επεισόδια μετά την επίθεση του Σουδανού – Το τοξικό κοκτέιλ στα social media

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Σε εμπόλεμη ζώνη μετατράπηκε το Μπέλφαστ, με φόντο ένα οργανωμένο ρατσιστικό κύμα επεισοδίων που εξαπέλυσαν ακροδεξιοί πυρήνες, εργαλειοποιώντας μια επίθεση-σοκ με μαχαίρι.

Η πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας παραδόθηκε στις φλόγες και στη βία, σε μια νύχτα τρόμου που πυροδοτήθηκε από ένα τοξικό κοκτέιλ fake news, ψηφιακής παρακίνησης από διεθνείς προσωπικότητες όπως ο Έλον Μασκ, και βαθιά ριζωμένων ξενοφοβικών αντανακλαστικών.

Η επίθεση με μαχαίρι

Όλα ξεκίνησαν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, όταν έλαβε χώρα μια φρικιαστική επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Μπέλφαστ.

Το θύμα, ο Στίβεν Όγκιλβι, νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τον λαιμό, έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι. Για την υπόθεση οδηγήθηκε στο δικαστήριο ο Χάντι Αλοντίντ, ένας 30χρονος Σουδανός αιτούντας άσυλο, ο οποίος εισήλθε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023.

Ο Αλοντίντ αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, κατοχή μαχαιριού και απειλή θανάτου κατά ακτινολόγου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS).

Η εμπρηστική ρητορική του Τύπου και των social media

Η επίθεση προκάλεσε άμεση αντίδραση από μερίδα του βρετανικού Τύπου και χρηστών ψηφιακών πλατφορμών.

Η εφημερίδα The Scottish Sun έγραψε στο πρωτοσέλιδό της ότι βλέπει «το κακό» στα μάτια του Σουδανού μετανάστη, κάνοντας λόγο για «Βαρβαρότητα σε βρετανικό δρόμο» και «Μανιακό μετανάστη που κατακρεουργεί αβοήθητο θύμα», αναφέρει το France24.

Τέτοια μηνύματα τροφοδότησαν καλέσματα για αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις, με την υποστήριξη της ακροδεξιάς, την ώρα που η εφημερίδα The Independent μετέδιδε τις εκκλήσεις για ψυχραιμία μετά την «αποτρόπαια επίθεση».

Η εφημερίδα The Irish News κυκλοφόρησε με τον τίτλο «η βία δεν είναι ποτέ η λύση».

Παράλληλα, ο ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον (πραγματικό όνομα Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον) κάλεσε τους υποστηρικτές του να βγουν στους δρόμους ενάντια σε αυτή την «επίθεση εισβολέα», δημοσιεύοντας λίστα με τοποθεσίες σε Βρετανία και Βόρεια Ιρλανδία για συγκεντρώσεις το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με το αντιφασιστικό κίνημα «HOPE not hate», ο Ρόμπινσον, ο οποίος υιοθέτησε το ψευδώνυμό του από έναν χούλιγκαν της Λούτον, έχει μακρά ιστορία στην καλλιέργεια του διχασμού με στόχο μουσουλμανικές κοινότητες.

Stop importing the fuckers then, send them back!!! Stop dumping these third world savages into our communities!!! Enough of your performative politics you wanker!!!#EnoughIsEnough@Keir_Starmer https://t.co/GW34YHAOHa — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 9, 2026



Συνιδρυτής της English Defence League (EDL), ενός αντι-μουσουλμανικού κινήματος, είναι γνωστός για τη βίαιη δράση του και την προσέλκυση χούλιγκαν και εξτρεμιστών.

Το ποινικό του μητρώο περιλαμβάνει ποινές φυλάκισης για επίθεση, καταδίκες για απάτη με στεγαστικά δάνεια και χρήση πλαστού διαβατηρίου. Έχει φυλακιστεί περισσότερες από μία φορές για περιφρόνηση δικαστηρίου, έχασε μια υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης από έναν μαθητή από τη Συρία, ενώ αναμένεται να δικαστεί ξανά φέτος για παρενόχληση δημοσιογράφων.

The face of Hadi Alodid. The scum who tried to behead a vulnerable man in Belfast. Enough!! pic.twitter.com/eIE2SrQMg8 — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 10, 2026



Στο παιχνίδι μπήκε και ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ. Ο ιδιοκτήτης του X αναδημοσίευσε ανάρτηση του Ρούπερτ Λόου, αρχηγού του κόμματος Restore UK, η οποία συνοδευόταν από τη φράση «εκατομμύρια πρέπει να φύγουν».

Millions must go. pic.twitter.com/hHXXYa2bwQ — Rupert Lowe MP (@RupertLowe10) June 10, 2026



Ο Λόου δεσμεύτηκε ότι το κόμμα του θα ξεκινήσει μαζικές απελάσεις και θα επαναφέρει τη θανατική ποινή για να αποτραπούν επιθέσεις από «βαρβάρους».

If a migrant comes to our country and attempts to saw a man’s head off in the street, a Restore Britain Government will not deport. With the British people’s approval, that savage will be put to death. But that is not enough – these atrocities will keep happening. The… — Rupert Lowe MP (@RupertLowe10) June 9, 2026



Ο Μασκ κάλεσε τους πολίτες να διαμαρτυρηθούν «επανειλημμένα και δυνατά» για να αλλάξουν οι κυβερνητικές πολιτικές, ενώ αναδημοσίευσε και μια εικόνα που έδειχνε τον δράστη να στέκεται πάνω από το θύμα με το όπλο στο χέρι.

Only by protesting REPEATEDLY and LOUDLY will there be any change!! https://t.co/73GDcLLFwv — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2026



Την ίδια ώρα, ανώνυμα μηνύματα στο WhatsApp καλούσαν άνδρες άνω των 18 ετών στη Βόρεια Ιρλανδία να είναι «έτοιμοι να πολεμήσουν ή να συλληφθούν».

Το ξέσπασμα της βίας το βράδυ της Τρίτης

Τα αποτελέσματα της online κινητοποίησης φάνηκαν το βράδυ της Τρίτης 9 Ιουνίου.

Όχλοι, αποτελούμενοι κυρίως από νέους άνδρες, προκάλεσαν εκτεταμένα επεισόδια στο Μπέλφαστ, πυρπολώντας σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές, στοχεύοντας ειδικά μη λευκούς κατοίκους και μετανάστες.

🚨Breaking Anti migrant riots devastate parts of Belfast last night as thousands of Loyalists sweep street to street burning out immigrant homes all over the city.

Police had to fight through rioters to assist fleeing foreign families who were forced out of Protestant areas of… pic.twitter.com/tBJp1iHMkz — Knights Templar International (@KnightsTempOrg) June 10, 2026



Σπίτια, οχήματα και καταστήματα παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ σημειώθηκαν σποραδικές συγκρούσεις με την αστυνομία.

🇬🇧 ROYAUME-UNI : Des émeutes éclatent ce soir à #Belfast, en Irlande du Nord, des maisons et des véhicules sont incendiés et des voitures de la police attaquées, lors de manifestations appelées par l’extrême droite après une tentative de décapitation en pleine rue, perpétrée par… pic.twitter.com/SN8kSnFh7M — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 9, 2026

🚨 WATCH: A house is set on fire in Belfast after a Sudanese migrant was charged over the attempted beheading of a man pic.twitter.com/6GeZ5qMQoo — Politics UK (@PolitlcsUK) June 9, 2026



Επεισόδια αναφέρθηκαν επίσης στις πόλεις Μπαλικλέρ —όπου δέχθηκε επίθεση ένα τουρκικό κουρείο— και Πορταντάουν. Παράλληλα, έγιναν συλλήψεις σε διαδιαλώσεις στη Γλασκώβη, όπου τραυματίστηκαν τρεις πολίτες.

Today in #Glasgow extremist group attacking black and Arabs in the street from what we’ve been told. Police was everywhere in different part of the city center pic.twitter.com/7Nrxfo4Ihr — Rebreak News (@RebreakNews) June 9, 2026



Σημειώνεται ότι η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI) έσπευσε να δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία καταγωγής και το καθεστώς ασύλου του υπόπτου, προκειμένου να προλάβει τη διασπορά ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο.

A man in his 30s, believed to be Somalian, has been arrested on suspicion of attempted murder following a serious assault in the Kinnaird Avenue area of north Belfast on Monday night, 8th June, shortly after 10.30pm. Full details here: https://t.co/7nZyJAlZ3G pic.twitter.com/DqWIrPpc3p — Police Service NI (@PoliceServiceNI) June 9, 2026

Οι επίσημες αντιδράσεις

Οι πολιτικοί ηγέτες από όλο το πολιτικό φάσμα της Βόρειας Ιρλανδίας απηύθυναν εκκλήσεις για ψυχραιμία, με κάποιους να καταδικάζουν δεξιούς Βρετανούς πολιτικούς, όπως ο Λόου, για την εκμετάλλευση της επίθεσης.

Η Πρώτη Υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, Μισέλ Ο’Νιλ, έγραψε αρχικά στο X: «Υπάρχουν επικίνδυνες προσπάθειες εκμετάλλευσης αυτού [της επίθεσης με μαχαίρι] με στόχο να στοχοποιηθούν και να δεχθούν επίθεση αθώοι άνθρωποι (…) Ο ρατσισμός, ο εκφοβισμός και η βία είναι λάθος όπου κι αν συμβαίνουν».

Μετά τα επεισόδια της Τρίτης, η Ο’Νιλ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ομάδες μασκοφόρων ανδρών που καίνε οικογένειες έξω από τα σπίτια τους δεν είναι τίποτα λιγότερο από αηδιαστική δειλία. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την κοινότητα. Αυτό είναι ξεκάθαρος χουλιγκανισμός».

Groups of masked men burning families out of their homes is nothing less than disgusting cowardice. This has nothing to do with community. This is outright thuggery. The attack in North Belfast was heinous and wrong. But there are dangerous attempts to exploit that to target… — Michelle O’Neill (@moneillsf) June 9, 2026



Η υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας, Ναόμι Λονγκ, σχολίασε τη δράση των ακροδεξιών υποκινητών, δηλώνοντας: «Υπήρξαν κακόπιστοι παράγοντες, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και μακρύτερα… που ενθάρρυναν εσκεμμένα τον κόσμο να βγει στους δρόμους, εργαλειοποιώντας σκόπιμα τον πόνο και την οδύνη ενός τραυματισμένου ανθρώπου και μιας τρομαγμένης κοινότητας».

«Αναγνωρίζουμε στη Βόρεια Ιρλανδία ότι η μετανάστευση είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, και υπάρχει μια συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε ορθολογικά και λογικά γι’ αυτό, αλλά υπάρχουν άλλοι που το εργαλειοποιούν για να υποδαυλίσουν φυλετικές εντάσεις, για να υποδαυλίσουν τον διχασμό».

Η Λονγκ κάλεσε τους πολίτες «να απομακρυνθούν από τα πληκτρολόγιά τους», υπενθυμίζοντας την πολιτικά φορτισμένη ιστορία της Βόρειας Ιρλανδίας και τον κίνδυνο αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αρχηγός της αστυνομίας (PSNI), Τζον Μπάουτσερ, κάλεσε τους πολίτες να μην «εξαπατώνται» από όσους επιδιώκουν να προκαλέσουν ταραχές μέσω διαδικτύου.

Με τις αστυνομικές δυνάμεις σε συναγερμό και τον δημόσιο διάλογο να παραμένει ιδιαίτερα πολωμένος, οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι οι ταραχές ενδέχεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, με κίνδυνο εξάπλωσης και σε άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Φυλετικά υποκινούμενη βία»

Ιδιαίτερα αιχμηρός για τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα γεγονότα εμφανίστηκε ο Νικ Λόουλς, CEO της οργάνωσης «HOPE not Hate».

Αναφερόμενος στην αρχική επίθεση, ο Λόουλς τόνισε: «Η επίθεση της Δευτέρας στο Βόρειο Μπέλφαστ ήταν φρικιαστική και οι σκέψεις μας είναι με το θύμα και την οικογένειά του. Ο κόσμος είναι δικαιολογημένα συγκλονισμένος, και έχει δίκιο να είναι αναστατωμένος από μια τέτοια ακραία βία στην κοινότητά του».

Ωστόσο, διαχώρισε πλήρως την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας από τις ταραχές που ακολούθησαν.

«Αλλά αυτό που ακολούθησε χθες το βράδυ τόσο στο Ανατολικό όσο και στο Δυτικό Μπέλφαστ ήταν οργανωμένη, στοχευμένη, φυλετικά υποκινούμενη βία. Οι ταραχοποιοί έβαλαν φωτιά στα αυτοκίνητα και τα σπίτια μη λευκών κατοίκων και έσπασαν τα παράθυρά τους με τη ρητή πρόθεση να εκφοβίσουν τυχόν ανθρώπους που υφίστανται φυλετικές διακρίσεις και να τους διώξουν από τις ίδιες τους τις γειτονιές».

Ο ίδιος κατήγγειλε ευθέως τον ρόλο γνωστών προσωπικοτήτων στην κλιμάκωση της έντασης.

«Αυτό συνέβη αφότου οι διαμαρτυρίες προωθήθηκαν ευρέως σε ακροδεξιές κοινότητες στο διαδίκτυο και ενισχύθηκαν από πρόσωπα όπως ο Νάιτζελ Φαράζ και ο Έλον Μασκ, και από τον Τόμι Ρόμπινσον, ο οποίος επευφημούσε τα πλήθη από τη Μόσχα, την οποία επισκέπτεται αυτή τη στιγμή», σημείωσε.

«Είναι το ίδιο εγχειρίδιο κάθε φορά: να καπηλεύονται τα έντονα συναισθήματα των ντόπιων για να υποδαυλίσουν το μίσος και να διαβάλουν όλους τους ανθρώπους με μεταναστευτικό υπόβαθρο».

Κλείνοντας, ο Λόουλς ζήτησε να αφεθεί απερίσπαστη η δικαιοσύνη, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του για τη συνέχεια.

«Τώρα που ο ύποπτος έχει συλληφθεί, είναι ζωτικής σημασίας να αφεθεί η νομική διαδικασία να πάρει τον δρόμο της. Αλλά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία, για την εκμετάλλευση αυτής της τραγωδίας με σκοπό να υποδαυλιστεί το μίσος εναντίον οποιασδήποτε κοινότητας».

Η ανάδυση ενός τοξικού λόγου και το «παιχνίδι» των fake news

Τα τελευταία δύο χρόνια, ακροδεξιοί παράγοντες χρησιμοποιούν συστηματικά τις διαδικτυακές πλατφόρμες για να εργαλειοποιήσουν περιστατικά στα οποία εμπλέκονται μειονότητες, στο πλαίσιο των αντιμεταναστευτικών τους εκστρατειών, επισημαίνει το The Conversation.

Η παραπληροφόρηση κυκλοφορεί συχνά με ιλιγγιώδη ταχύτητα στους διαδικτυακούς χώρους, την ώρα που οι αρχές δέχονται έντονες πιέσεις να επιβεβαιώσουν την εθνικότητα και το καθεστώς ασύλου των υπόπτων.

Στην περίπτωση του Μπέλφαστ, η αστυνομία έσπευσε να δώσει αυτές τις λεπτομέρειες, προφανώς για να αποφύγει τη δημιουργία προπαγάνδας, μέσα στην οποία τα ψέματα θα μπορούσαν να εξαπλωθούν ακόμη πιο γρήγορα.

Ωστόσο, τα γεγονότα δεν φαίνεται να έχουν σημασία για όσους εκμεταλλεύονται το σοκ και το τραύμα για να προωθήσουν τον ισχυρισμό ότι η μετανάστευση ευθύνεται για τις πράξεις βίας, σημειώνει ο ιστότοπος στην ανάλυσή του.

Η καταδίκη των ακροδεξιών ταραχοποιών από τους πολιτικούς ακολουθεί συνήθως την ίδια πεπατημένη, συνοδευόμενη από επικρίσεις προς τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας επειδή δεν κάνουν περισσότερα για να σταματήσουν την υποκίνηση βίας στις πλατφόρμες τους.

Παρ’ όλα αυτά, οι πολιτικοί και τα δημόσια πρόσωπα πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω. Οφείλουν να αναλάβουν μέρος της ευθύνης για τη συμβολή τους στη δημιουργία ενός τοξικού λόγου γύρω από τη μετανάστευση, ο οποίος μετατρέπει σε «κάτι ξένο» τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες.

Οι ψευδείς ειδήσεις και η παραπληροφόρηση για τη μετανάστευση ριζώνουν σε ορισμένες κοινότητες επειδή ακούν συχνά ότι οι αιτούντες άσυλο λαμβάνουν προνομιακή πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες που ήδη υποχρηματοδοτούνται.

Μια συχνή δικαιολογία μεταξύ των πολιτικών είναι ότι πρόκειται για «εύλογες ανησυχίες», ακόμη και όταν υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Αυτό οδηγεί συχνά στο να στοχοποιούνται οι μειονοτικές κοινότητες για προβλήματα που δεν έχουν καμία σχέση με αυτές.

Το The Conversation τονίζει: Εναπόκειται πλέον στους πολιτικούς του Ηνωμένου Βασιλείου να αποφασίσουν πώς θα απαντήσουν στη βία που σημειώθηκε στο Μπέλφαστ και αλλού αυτή την εβδομάδα.