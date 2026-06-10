Μπέλφαστ: Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Σουδανός που επιτέθηκε με μαχαίρι σε 40χρονο – Φόβοι για νέα επεισόδια

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Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα το Μπέλφαστ, με την πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας να συνταράσσεται από σφοδρά επεισόδια, βίαιες συγκρούσεις και βανδαλισμούς. Αφορμή για το ξέσπασμα των ταραχών στάθηκε μια άγρια επίθεση που σημειώθηκε εις βάρος ενός 40χρονου άνδρα, από έναν 30χρονο με καταγωγή από το Σουδάν.

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε σε κοινή θέα και το οπτικό υλικό από την επίθεση κυκλοφόρησε αμέσως στο διαδίκτυο, παίρνοντας γρήγορα διαστάσεις.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο δράστης κατάφερε πολλαπλά και βαριά χτυπήματα στο θύμα, τραυματίζοντάς το σοβαρά στον λαιμό, την πλάτη, το πρόσωπο και τα μάτια.

Η τραγωδία αποφεύχθηκε χάρη στην άμεση και γενναία αντίδραση περαστικών. Ένας 32χρονος πατέρας, μαζί με δύο ακόμα άτομα, παρενέβησαν χωρίς δισταγμό, ακινητοποίησαν τον ένοπλο άνδρα και κράτησαν το θύμα στη ζωή.

Προφυλακίστηκε ο κατηγορούμενος

Ο 30χρονος κατηγορούμενος, ονόματι Χάντι Αλοντίντ, οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, μεταδίδει το ΕΡΤNews.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του για αποφυλάκιση με εγγύηση, με αποτέλεσμα να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την επόμενη φάση της διαδικασίας.

Κατά την ακροαματική διαδικασία αποκαλύφθηκε ότι ο κατηγορούμενος έφθασε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023, ακολουθώντας διαδρομή μέσω Παρισιού και Δουβλίνου προς τη Βόρεια Ιρλανδία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, είχε λάβει καθεστώς πρόσφυγα με ισχύ έως το 2028.

Σε σοβαρή κατάσταση το θύμα

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, έγινε γνωστό ότι ο τραυματίας έχασε το αριστερό του μάτι εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε νέο κύμα οργής στη Βόρεια Ιρλανδία και ευρύτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, εντείνοντας τις αντιδράσεις γύρω από την υπόθεση.

Το θύμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Επεισόδια στο Μπέλφαστ

Η επίθεση λειτούργησε ως πυροδότης για ένα κύμα βίαιων επεισοδίων που συνεχίζεται για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα.

Εξαγριωμένοι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ σπίτια, οχήματα και επιχειρήσεις τυλίχθηκαν στις φλόγες. Σε αρκετές περιπτώσεις, στόχος έγιναν κατοικίες και καταστήματα που συνδέονται με μετανάστες.

🇬🇧 Belfast burns after an asylum seeker tried to kill a vulnerable Irishman Northern Ireland’s First Minister, Michelle O’Neill, condemned the violence as “disgusting cowardice” and “outright thuggery.” But in a country that is increasingly deaf to the concerns of its own… https://t.co/kTFqegQB23 pic.twitter.com/sDA4fTRqrz — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 10, 2026



Ολόκληρες οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς οι φωτιές επεκτάθηκαν σε κατοικημένες περιοχές, δημιουργώντας φόβους ακόμη και για απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Δημοσιογράφοι που βρέθηκαν στις πληγείσες περιοχές περιέγραψαν εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής, με απανθρακωμένες κατοικίες, κατεστραμμένα οχήματα και περιουσίες που χάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

BREAKING: Rioters are breaking into migrant HMOs (Houses in Multiple Occupation, a form of taxpayer-funded housing for asylum seekers) in Belfast and setting them ablaze. It’s a difficult night for firefighters in Belfast with fires reported in several parts of the city. pic.twitter.com/lOlgBXzOH7 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 9, 2026

Ανησυχία για νέα επεισόδια

Η ένταση δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο Μπέλφαστ. Συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Λονδίνο, τη Γλασκώβη και το Εδιμβούργο, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, Μισέλ Ο’Νιλ, καταδίκασε απερίφραστα τα επεισόδια, χαρακτηρίζοντάς τα «καθαρή αλητεία» και καλώντας σε άμεση αποκλιμάκωση.

Με τις αστυνομικές δυνάμεις σε συναγερμό και τον δημόσιο διάλογο να παραμένει ιδιαίτερα πολωμένος, οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι οι ταραχές ενδέχεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, με κίνδυνο εξάπλωσης και σε άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

🇬🇧 ROYAUME-UNI : Des émeutes éclatent ce soir à #Belfast, en Irlande du Nord, des maisons et des véhicules sont incendiés et des voitures de la police attaquées, lors de manifestations appelées par l’extrême droite après une tentative de décapitation en pleine rue, perpétrée par… pic.twitter.com/SN8kSnFh7M — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 9, 2026

Στοχευμένη βία κατά μεταναστών

Οι αστυνομικές αρχές υποστηρίζουν ότι μεγάλο μέρος των επιθέσεων είχε σαφή στόχευση εναντίον μεταναστών και των περιουσιών τους.

Παράλληλα, καλούν τους πολίτες να μην αναπαράγουν το βίντεο της επίθεσης, εκφράζοντας φόβους ότι η περαιτέρω διάδοσή του μπορεί να τροφοδοτήσει νέο κύμα βίας και αντεκδικήσεων.

Οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις για πιθανή συνέχιση ή ακόμη και επέκταση των επεισοδίων σε άλλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τη μετανάστευση και το προσφυγικό.

BREAKING: Protesters in Belfast are going house to house looking for migrants and evicting them. pic.twitter.com/2Dchx5sWHq — World Source News (@Worldsource24) June 9, 2026



Το κλίμα ήταν ήδη τεταμένο έπειτα από πρόσφατα επεισόδια σε άλλες περιοχές της χώρας, γεγονός που συνέβαλε στην περαιτέρω πόλωση της δημόσιας συζήτησης.

Παράλληλα, ακροδεξιοί και εθνικιστικοί κύκλοι αξιοποίησαν το περιστατικό για να ενισχύσουν τη ρητορική τους, με αναρτήσεις και παρεμβάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να συγκεντρώνουν μεγάλη απήχηση.

Ο ρόλος των social media

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και η επιρροή των κοινωνικών δικτύων στη διαμόρφωση του κλίματος.

Η αναπαραγωγή βίντεο, σχολίων και αναρτήσεων που σχετίζονται με την επίθεση θεωρείται από τις αρχές παράγοντας που συμβάλλει στην κλιμάκωση της έντασης.

Αστυνομία και πολιτικοί φορείς καλούν τους πολίτες να αντιμετωπίζουν με προσοχή το περιεχόμενο που διακινείται διαδικτυακά και να μην παρασύρονται από παραπληροφόρηση ή ακραίες τοποθετήσεις.