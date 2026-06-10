Το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ έχασε το αριστερό του μάτι, σύμφωνα με το δικαστήριο

Το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ έχασε το αριστερό του μάτι στην επίθεση, σύμφωνα με το Ειρηνοδικείο του Μπέλφαστ.

Ο ύποπτος για την επίθεση στο βόρειο Μπέλφαστ, ένας 30χρονος Σουδανός υπήκοος με το όνομα Χάντι Αλόντιντ, εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Τετάρτη όπου και προφυλακίστηκε. Το θύμα, ηλικίας περίπου 40 ετών, υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στο πρόσωπο και την πλάτη του, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Οι πολιτικοί ηγέτες δήλωσαν ότι η βία είχε ως στόχο εθνοτικές μειονότητες. «Είναι σαφές ότι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν χθες το βράδυ λόγω του υποβάθρου τους και δεν θα το ανεχτώ», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. «Οι υπεύθυνοι θα νιώσουν την πλήρη ισχύ του νόμου».

Βίντεο της επίθεσης κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, πυροδοτώντας καλέσματα για βίαιες διαμαρτυρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αστυνομία χρειάστηκε να βοηθήσει μια οικογένεια να ξεφύγει από ένα φλεγόμενο σπίτι. Αρκετά αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο πυρπολήθηκαν. Τοπικοί πολιτικοί και ένας πάστορας δήλωσαν ότι πολλοί από όσους έγιναν στόχος ήταν μαύροι.

«Δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία και καμία δικαιολογία για αυτές τις επιθέσεις», δήλωσε η Πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, Μισέλ Ο’Νιλ. «Ομάδες μασκοφόρων ανδρών που καίνε οικογένειες από τα σπίτια τους δεν είναι τίποτα λιγότερο από αηδιαστική δειλία».

Ο Έλον Μασκ καλεί σε διαμαρτυρίες

Η επίθεση, η οποία προς το παρόν δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατία, έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Βρετανία μετά τη δολοφονία ενός φοιτητή, ο οποίος δέθηκε με χειροπέδες από την αστυνομία καθώς πέθαινε από τραύματα από μαχαίρι, αφού ο δολοφόνος του, ένας Σιχ, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι επρόκειτο για ρατσιστική επίθεση.

Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Έλον Μασκ αναδημοσίευσε πολλά μηνύματα καταγγέλλοντας την κατάσταση. Απαντώντας σε μια ανάρτηση του αντιμεταναστευτικού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον σχετικά με το περιστατικό στο βόρειο Μπέλφαστ, ο Μασκ είπε: «Μόνο διαμαρτυρόμενοι ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ και ΔΥΝΑΤΑ θα υπάρξει κάποια αλλαγή!!».

Η υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας, Ναόμι Λονγκ, δήλωσε στο Reuters ότι «κακόπιστοι δράστες» που προηγουμένως θα δυσκολεύονταν να βρουν την επαρχία σε έναν χάρτη, προσπάθησαν να μετατρέψουν σε όπλο τον κατανοητό φόβο και την οργή που προκάλεσε η επίθεση με μαχαίρι σε στόχο όσους είχαν το ίδιο χρώμα δέρματος. Μην επιτρέψετε στις γνήσιες ανησυχίες σας να χειραγωγούνται από κακόπιστους παράγοντες», είπε.

«Γνωρίζουμε στη Βόρεια Ιρλανδία τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει η δαιμονοποίηση μιας ολόκληρης ομάδας ανθρώπων λόγω της συμπεριφοράς λίγων και δεν θέλουμε να επιστρέψουμε σε αυτό το σημείο».