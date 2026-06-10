Άγιος έρωτας: Wrap party για την επιτυχημένη σειρά – Οι δηλώσεις των ηθοποιών

Οι συντελεστές της τηλεοπτικής σειράς «Άγιος έρωτας» γιόρτασαν την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της, έπειτα από δύο χρόνια πορείας, σε ένα πάρτι γεμάτο συναισθήματα χαράς, συγκίνησης και νοσταλγίας. Ηθοποιοί και δημιουργοί, μεταξύ των οποίων ο σκηνοθέτης Πιέρρος Ανδρακάκος, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, η Δανάη Παππά και η Ταμίλλα Κουλίεβα, εξέφρασαν στην κάμερα του «Happy Day» τις έντονες εμπειρίες τους, τη δέση που αναπτύχθηκε μεταξύ τους και την αγάπη του κοινού για τη σειρά.

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Άγιος Έρωτας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του «Άγιου έρωτα» γιόρτασαν όλοι μαζί οι συντελεστές, σε ένα πάρτι γεμάτο έντονα συναισθήματα και ιδιαίτερη συγκίνηση.
  • Οι συντελεστές της αγαπημένης σειράς επεσήμαναν την πορεία των δύο χρόνων, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία ως «πολύ έντονη» και δηλώνοντας πως «είναι σαν να γινόμαστε οικογένεια».
  • Παρά τη συγκίνηση του αποχαιρετισμού, οι συντελεστές κρατούν «τις ωραίες στιγμές» και «τα ωραία πράγματα», εκφράζοντας την ελπίδα να ξανανταμώσουν σύντομα, αν και κάποιοι νιώθουν ακόμα «κάπως μουδιασμένοι».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του «Άγιου έρωτα» γιόρτασαν όλοι μαζί οι συντελεστές, σε ένα πάρτι γεμάτο έντονα συναισθήματα, χαμόγελα, χαρά, κέφι, αλλά και ιδιαίτερη συγκίνηση. Την πορεία των δύο χρόνων και όλα όσα έζησαν μαζί την κάθε ημέρα γυρίσματος, επεσήμαναν οι συντελεστές της σειράς που τόσο αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό.

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Ας δούμε τι είπαν στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που βρέθηκε εκεί:

Πιέρρος Ανδρακάκος, σκηνοθέτης: «Πέρασαν δυο χρόνια μεγάλης αφοσίωσης στη σειρά, ήταν μια πολύ έντονη εμπειρία».

Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Ήταν δυο υπέροχες σεζόν, ο Άγιος έρωτας τελείωσε αλλά μείνανε οι άνθρωποι. Αυτές οι ωραίες στιγμές, οι συναντήσεις που είχαμε, και για μένα αυτό είναι ευλογία. Οι άνθρωποι που συναντηθήκαμε και μπροστά αλλά κυρίως όλα τα παιδιά πίσω από τις κάμερες. Αυτό μένει στο τέλος, μια ομάδα που παλεύει για ένα αποτέλεσμα».

Δανάη Παππά: «Τελείωσε αυτό το ταξίδι. Μου φαίνεται απίστευτο, ακόμη δεν το έχω καταλάβει. Γιατί και πέρσι λέγαμε έκλεισε η σεζόν και περιμέναμε πάλι να ξεκινήσουμε από Σεπτέμβρη. Τώρα νιώθω ακόμη ότι είμαστε διακοπές. Μου άφησε μια γλύκα γιατί μέσα σε δύο χρόνια με τόσες πολλές ώρες δουλειάς, δένεσαι πάρα πολύ με τον κόσμο που συνεργάζεσαι, με το συνεργείο, τα κορίτσια στην προετοιμασία, τους ηθοποιούς, είναι σαν να γινόμαστε οικογένεια».

Δημήτρης Παπανικολάου: «Ήμασταν δύο χρόνια με δεκάωρα γυρίσματα και δεν μπορείς εύκολα να ηρεμήσεις. Και πολύ δύσκολα αποχωρίζεσαι τους συναδέλφους, τα συνεργεία, είναι πια πολύ δικοί σου άνθρωποι, πολύ αγαπημένοι».

Ταμίλλα Κουλίεβα: «Είχαμε συγκινηθεί τόσο πολύ στα τελευταία γυρίσματα όταν αποχαιρετούσαμε ο ένας τον άλλον, τους χώρους, που πλέον σήμερα σε αυτή τη συνάντηση έχουμε να θυμηθούμε μόνο τα ωραία πράγματα».

Θανάσης Κουρλαμπάς: «Είναι μια σειρά που είχαμε την τύχη να αγαπηθεί πολύ από τον κόσμο. Την χαρήκαμε πάρα πολύ όσο δύσκολα και να ήταν τα γυρίσματα και τώρα κάνουμε το πάρτι μας, βλέποντας αλλιώς ο ένας τον άλλον, με πολλή αγάπη και την ελπίδα να ξανανταμώσουμε σύντομα».

Ηρώ Μουκίου: «Νιώθω χαρμολύπη, χαρά από τη μια που έζησα δυο χρόνια με αυτή την καταπληκτική οικογένεια που ξεκινά από τον Alpha, τον Διονύση Παναγιωτάκη, τα συνεργεία και τους συντελεστές, και από την άλλη στεναχώρια γιατί θα μου λείψει κάτι τόσο δημιουργικό».

Μαρίνα Ψάλτη: «Κρατάω τη μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο, κρατάω το ότι συνάντησα εξαιρετικούς συναδέλφους, εξαιρετικούς τεχνικούς, εξαιρετικό σενάριο. Ήταν ενάμισης χρόνος για μένα πολύ γεμάτος, πολύ δημιουργικός».

Ιφιγένεια Καραμήτρου: «Ήταν δυο υπέροχα χρόνια, περάσαμε υπέροχα, είχε τις δυσκολίες, βέβαια, αλλά εν τέλει θυμόμαστε μόνο τα καλά».

Ηρώ Πεκτέση: «Είμαστε όλοι πολύ συγκινημένοι αυτή τη στιγμή μετά από όλο αυτό, είμαι πολύ ικανοποιημένη από όλα. Δεθήκαμε πάρα πολύ ως ομάδα και νομίζω αυτό λειτούργησε».

Μιχάλης Πανάδης: «Είμαστε ακόμα κάπως μουδιασμένοι. Γιατί σε δύο χρόνια ενώνεσαι πολύ έντονα με τους ανθρώπους και όταν ξαφνικά σταματά αυτό σε μια μέρα, είναι λίγο περίεργο, θέλει λίγο καιρό να το χωνέψεις».

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