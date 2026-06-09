Άγιος Έρωτας: Ο Μαρκόπουλος στην ψεύτικη κηδεία της μητέρας του

Ο Αντρέας ζητά από την Κική να πει ψέματα στο δικαστήριο, προκειμένου να διασφαλιστεί η καταδίκη του γιού της στο σημερινό επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” στις 22:00 στον Alpha.

Ο Παύλος πιέζει να παραστεί στην κηδεία της Κικής, αγνοώντας πως εκείνη είναι ζωντανή και κρυμμένη στο σπίτι της Χριστίνας. Η Χλόη τραυματίζεται στο πόδι, όταν ο Πέτρος μεθυσμένος παραλίγο να την παρασύρει με το αυτοκίνητο του, γεγονός που τον βυθίζει στις ενοχές.

Ο Ηλίας προσπαθεί να μάθει όλο και περισσότερα για το τραύμα της Σοφίας, ενώ η Δώρα αποκαλύπτει στη Θάλεια το φόβο και την ανάγκη της να αναγνωριστεί από τον Παύλο ως παιδί του.

Ο Νικηφόρος εξομολογείται τα αισθήματά του στη Μάρω, όμως εκείνη τον απομακρύνει. Κι ενώ η κηδεία της Κικής τελείται κανονικά, ο Παύλος φτάνει την κρίσιμη στιγμή στο νεκροταφείο και απαιτεί να ανοίξουν το φέρετρο της μητέρας του…

Ο Νικηφόρος εξομολογείται τα αισθήματά του στη Μάρω

Ο Μαρκόπουλος απαιτεί να δει τη νεκρή μητέρα του

«Ως μέλλων σύζυγός μου Σεβασμιότατε!»

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