Ναταλία Γερμανού: Νομικές ενέργειες για ψεύτικο βίντεο AI που κυκλοφόρησε στα social media

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Ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και απεικονίζει τη Ναταλία Γερμανού, χωρίς την έγκρισή της προκάλεσε την έντονη αντίδραση της παρουσιάστριας. Το επίμαχο υλικό διακινήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας μια εντελώς ανυπόστατη εικόνα.

Ψευδές περιεχόμενο και προειδοποίηση για απάτες

Στο συγκεκριμένο βίντεο, η Ναταλία Γερμανού εμφανίζεται να βρίσκεται μέσα σε δικαστική αίθουσα, συνοδευόμενη από δύο αστυνομικούς και φορώντας χειροπέδες.

Η εικόνα αυτή είναι εξ ολοκλήρου προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικό γεγονός.

Μέσα από ανάρτησή της στα social media, η παρουσιάστρια χαρακτήρισε το βίντεο εξαιρετικά χαμηλής ποιότητας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι αρκετές σελίδες αξιοποιούν παράνομα την εικόνα γνωστών προσώπων, με στόχο να παραπλανήσουν τους χρήστες και να αποσπάσουν χρήματα μέσω ψευδών δημοσιεύσεων.

«Δεν έχω δει πιο κακό AI», έγραψε χαρακτηριστικά, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά, προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία της εικόνας και των δικαιωμάτων της.