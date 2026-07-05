Ναταλία Γερμανού: «Ραντεβού το φθινόπωρο…» – Όσα είπε στο τέλος του «Καλύτερα δε γίνεται»

Το τηλεοπτικό κοινό αποχαιρέτησε η Ναταλία Γερμανού, την Κυριακή 5 Ιουλίου, δίνοντας ραντεβού με τους τηλεθεατές για το φθινόπωρο. Η φετινή σεζόν ήταν η όγδοη για το «Καλύτερα δε γίνεται», το οποίο ξεκίνησε το 2018.

Αρχικά, η Ναταλία Γερμανού είπε: «Λοιπόν, μέσα από την καρδιά μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε κάποιους ανθρώπους. Θα μας το επιτρέψετε μιας και πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Της τελευταίας εκπομπής για την όγδοη σεζόν του “Καλύτερα δε γίνεται”».

«Καταρχάς να ξεκινήσω από το κανάλι μας, να ξεκινήσω από το δεύτερο σπίτι μου εδώ και οχτώ χρόνια. Ο ALPHA είναι το δεύτερο σπίτι μου, οπότε χρωστάω κάποια ευχαριστώ. Και δεν τα χρωστάω τυπικά, τα χρωστάω πολύ ουσιαστικά», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια μαζί με τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη, την Ελιάνα Χρυσικοπούλου και τον Άγγελο Βουράκη ευχαρίστησαν τους συνεργάτες της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται».

Στο τέλος της εκπομπής, η Ναταλία Γερμανού απευθυνόμενη στο τηλεοπτικό κοινό, ανέφερε πως: «Κυρίες μου και κύριοι σας άφησα για το τέλος, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο τελευταίος είναι αυτός που ρίχνει την αυλαία και είναι ίσως και καμιά φορά ο πιο σημαντικός.

Όλα αυτά τα χρόνια που κάνω τηλεόραση, δεν θα την έκανα αν δεν ήσασταν εσείς. Οπότε μέσα από την καρδιά μου το πιο μεγάλο ευχαριστώ πάει σε εσάς. Σας εύχομαι ένα καλοκαίρι γεμάτο υγεία, χαρά, και με το καλό, πρώτα ο Θεός, ραντεβού το φθινόπωρο. Να είστε καλά».