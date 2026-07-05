Θρίλερ στο Ηράκλειο: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα μέσα σε αυτοκίνητο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στις Αρχές στο Ηράκλειο, μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το άψυχο σώμα μεταφέρεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε νεκρή, σύμφωνα με το neakriti.

Οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.