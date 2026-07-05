Θρίλερ στο Ηράκλειο: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα μέσα σε αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στο Ηράκλειο μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Το άψυχο σώμα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στο Ηράκλειο, μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.- Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το άψυχο σώμα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες του θανάτου.- Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στις Αρχές στο Ηράκλειο, μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το άψυχο σώμα μεταφέρεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε νεκρή, σύμφωνα με το neakriti.

Οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

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