Τουρκία: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα – Επί ποδός 56.288 αστυνομικοί

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Η Τουρκία προετοιμάζεται για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην ‘Αγκυρα υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας έχουν ολοκληρωθεί οι οργανωτικές και επιχειρησιακές προετοιμασίες, ενώ δόθηκαν στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για τη συμμετοχή, τα μέτρα ασφαλείας και τις υποδομές της συνόδου.

Σε σχέση με τις συμμετοχές και τη διοργάνωση, η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας αναφέρει ότι η ‘Αγκυρα θα φιλοξενήσει μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή των ηγετών των κρατών-μελών και πολυάριθμων διεθνών αντιπροσωπειών.

Όπως επισημαίνεται, η 36η Σύνοδος Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στο Προεδρικό Συγκρότημα της ‘Αγκυρας, υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Διεύθυνση Επικοινωνίας, στη σύνοδο θα συμμετάσχουν οι ηγέτες και των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, πολλοί προσκεκλημένοι ηγέτες, περίπου 100 υπουργοί, καθώς και μεγάλος αριθμός διπλωματών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών.

Τα μέτρα ασφαλείας

Όσον αφορά στα μέτρα ασφαλείας, η Διεύθυνση Επικοινωνίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επιχείρηση ασφαλείας που θα συνοδεύσει τη διοργάνωση, παραθέτοντας αναλυτικά στοιχεία για το προσωπικό που θα αναπτυχθεί.

Ειδικότερα, για την ασφάλεια της συνόδου θα αναπτυχθούν συνολικά 56.288 άνδρες ασφαλείας, εκ των οποίων 48.841 αστυνομικοί, 7.447 στελέχη της χωροφυλακής και 639 στελέχη κυβερνοασφάλειας.

Παράλληλα, για τις μετακινήσεις των αποστολών θα χρησιμοποιηθούν τρία αεροδρόμια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Για τα Μέσα Ενημέρωσης, η Διεύθυνση Επικοινωνίας παρουσιάζει επίσης τις υποδομές που έχουν προβλεφθεί για την κάλυψη της συνόδου από τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης.

Όπως αναφέρεται, περίπου 3.000 δημοσιογράφοι αναμένεται να καλύψουν τη σύνοδο. Υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Επικοινωνίας, το κρατικό κανάλι TRT θα πραγματοποιήσει τηλεοπτική κάλυψη από 26 σημεία, χρησιμοποιώντας 96 κάμερες και 18 οχήματα εξωτερικών μεταδόσεων.

Η Προεδρική Εθνική Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει ως διεθνές κέντρο Τύπου διαθέτοντας 1.800 θέσεις εργασίας, 40 αίθουσες μοντάζ και περισσότερα από 100 σημεία ζωντανών μεταδόσεων. Σε όλη την ‘Αγκυρα θα λειτουργήσουν επίσης 5.000 υπαίθρια σημεία ενημέρωσης και προβολής.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας αναφέρει ακόμη ότι, παράλληλα με τις εργασίες της συνόδου, θα πραγματοποιηθεί σειρά παράλληλων δράσεων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διοργάνωση πολλών θεματικών πάνελ, εργαστηρίων (workshops) και άλλων παράλληλων εκδηλώσεων στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.