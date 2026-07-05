Συναγερμός για τον υπερτυφώνα Μπάβι: Εκκενώσεις στο Γκουάμ – Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 257 χλμ/ώρα

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Έκτακτες εκκενώσεις λαμβάνουν χώρα στο Γκουάμ και στις Βόρειες Μαριάνες Νήσους, καθώς ένας υπερτυφώνας πλήττει τα εδάφη του Ειρηνικού των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS), ο τυφώνας Μπάβι προβλέπεται να φτάσει στην ξηρά νωρίς το πρωί της Δευτέρας, με ανέμους που θα φτάσουν τα 257 χλμ./ώρα.

Προειδοποίησε ότι η «πολύ επικίνδυνη» καταιγίδα θα μπορούσε να προκαλέσει «καταστροφικές» ζημιές, με πιθανές «σημαντικές πλημμύρες από καταρρακτώδεις βροχές» και κύματα ύψους σχεδόν 11 μέτρων τη Δευτέρα.

Η περιοχή του δυτικού Ειρηνικού είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε τροπικούς κυκλώνες. Ενώ οι καταιγίδες αυτής της έντασης είναι ασυνήθιστες για τα νησιά των ΗΠΑ, οι επιστήμονες λένε ότι η κλιματική αλλαγή κάνει τους ισχυρούς τυφώνες πιο συνηθισμένους.

«Το χρονικό περιθώριο για εκκένωση κλείνει γρήγορα»

Ο τυφώνας Bavi αναμένεται να περάσει απευθείας πάνω από το Γκουάμ και τις Βόρειες Μαριάνες Νήσους μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, αλλά η NWS προειδοποίησε ότι αναμένονται καταστροφικές συνθήκες για οκτώ έως δέκα ώρες πριν ή μετά την άφιξη του κέντρου της καταιγίδας.

«Το χρονικό περιθώριο για εκκένωση κλείνει γρήγορα εάν σας το ζητήσουν οι τοπικοί αξιωματούχοι ή εάν το σπίτι σας είναι ευάλωτο σε ισχυρούς ανέμους ή πλημμύρες», ανέφερε η υπηρεσία, προσθέτοντας ότι οι άνεμοι «θα αποτελέσουν θανάσιμη απειλή για όσους βγουν έξω».

Το Γκουάμ, συνήθως ένας ηλιόλουστος τουριστικός προορισμός με πληθυσμό περίπου 170.000 κατοίκων, έχει ανοίξει πέντε κέντρα εκκένωσης στα σχολεία του. Αυτά τα σημεία έχουν μέγιστη χωρητικότητα περίπου 1.700 ατόμων και προορίζονται κυρίως για ευάλωτα άτομα.

Το γραφείο πολιτικής άμυνας του νησιού δήλωσε στις 13:00 τοπική ώρα (03:00 GMT) την Κυριακή ότι ένα από τα σημεία εκκένωσης είχε ήδη φτάσει στη μέγιστη χωρητικότητά του και ότι οι άνθρωποι ανακατευθύνονται σε άλλο σημείο.