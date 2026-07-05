ΝΔ: Βίντεο για τα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα του 2015 – «Το όχι που έγινε ναι»

Η Νέα Δημοκρατία ανάρτησε βίντεο για τη συμπλήρωση έντεκα ετών από το δημοψήφισμα του 2015, υπενθυμίζοντας τις βασικές ημερομηνίες και γεγονότα της περιόδου, όπως η προκήρυξη και διεξαγωγή του, καθώς και η επιβολή capital controls. Το βίντεο επικρίνει όσους «έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας», προβάλλοντας πρωτοσέλιδα και στιγμιότυπα της εποχής.

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Πολιτική

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χαιρετάει τον κόσμο αφού άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στην Κυψέλη , Κυριακή 5 Ιουλίου 2015. Οι Έλληνες πολίτες ψηφίζουν σήμερα για να εγκρίνουν ή όχι τα μέτρα λιτότητας που προτείνουν οι δανειστές να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χαιρετάει τον κόσμο αφού άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στην Κυψέλη , Κυριακή 5 Ιουλίου 2015. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Νέα Δημοκρατία ανήρτησε βίντεο για τη συμπλήρωση 11 ετών από το δημοψήφισμα του 2015.
  • Στο βίντεο αναφέρεται η ακολουθία των γεγονότων του 2015, από την προκήρυξη του δημοψηφίσματος έως την επιβολή capital controls και τη διεξαγωγή του, με την επισήμανση «Το όχι που έγινε ναι».
  • Το σχετικό βίντεο υπογραμμίζει ότι «Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας», προβάλλοντας παράλληλα εικόνες από πρωτοσέλιδα και στιγμιότυπα της περιόδου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Βίντεο ανήρτησε η Νέα Δημοκρατία για τη συμπλήρωση 11 ετών από το δημοψήφισμα του 2015.

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«27 Ιουνίου – Προκήρυξη Δημοψηφίσματος, 28 Ιουνίου έγκριση από τη Βουλή, 28 Ιουνίου Επιβολή capital controls, 5 Ιουλίου – Διεξαγωγή Δημοψηφίσματος – Το όχι που έγινε ναι», αναφέρεται στο βίντεο.

«Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας», υπογραμμίζει το σχετικό βίντεο, στο οποίο προβάλλονται εικόνες από τα πρωτοσέλιδα της περιόδου καθώς και στιγμιότυπα, δηλώσεις, συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις.

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Δείτε το βίντεο:

 

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