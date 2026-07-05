Νένα Μεντή: «Όσοι είναι απορριπτικοί με τα σίριαλ προφανώς είχαν να φάνε, γιατί εγώ δεν είχα»

«Εγώ δεν έχω καμία σχέση με το διαδίκτυο. Πιστεύω ότι είναι η καταστροφή του ανθρώπου, κυρίως του νέου ανθρώπου. Οι νέοι άνθρωποι έχουν πάθει μαλάκυνση, για να μην πω τίποτα άλλο. Τους τρώει τα ενδιαφέροντά τους και τη ζωή τους η πληροφορία αυτή η άχρηστη. Παίξτε, ερωτευτείτε, μιλήστε με τους συντρόφους και τους συναδέλφους, είναι σαν αποβλακωμένοι» είπε η Νένα Μεντή.

«Από τα 10 σίριαλ που έχω κάνει τα μισά ήταν καλά. Αυτοί όλοι που κριτικάρουν και είναι τόσο απορριπτικοί με την τηλεόραση, προφανώς έχουν να φάνε, εγώ δεν είχα… Έχω κάνει και δουλειές λιγότερο έξυπνες στην τηλεόραση… Έχω πολλές προτάσεις για την τηλεόραση αλλά γέρασα πια για να παίξω στην τηλεόραση, θέλω να κρατάω δυνάμεις για το θέατρο. Ο ηλικιακός ρατσισμός που λένε ότι υπάρχει για τις γυναίκες στην τηλεόραση, δεν υπάρχει, πολλά πράγματα τα εφευρίσκουμε εμείς…» σημείωσε.

«Μου λείπουν τα κορίτσια από τις Τρεις Χάριτες. Με πιάνει μεγάλη θλίψη όταν σκέφτομαι ότι έχουν φύγει από τη ζωή η Άννα Παναγιωτοπούλου και η Μίνα Αδαμάκη. Ήμασταν συνομήλικες…Στις τελευταίες συνεντεύξεις της η Άννα Παναγιωτοπούλου φαινόταν κουρασμένη, με στενοχωρούσε αυτή η εικόνα. Ήταν καιρό που πήγαινε άσχημα. Ο θάνατος της Μίνας Αδαμάκη ήταν ξαφνικός» εξομολογήθηκε η Νένα Μεντή.

Τέλος για την παράσταση «Βάκχες» της Λένας Κιτσοπούλου που θα ανέβαινε στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου και θα συμμετείχε ο Λευτέρης Πανταζης, η Νένα Μεντή αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο λέγοντας: «Ο Λευτέρης Πανταζής θα ήταν στην Επίδαυρο; … Ωραία, παρακάτω. Έχεις τίποτα άλλο;».