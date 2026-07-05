Ναταλία Δραγούμη: «Καλύτερα οι ρυτίδες παρά τα φουσκώματα στο πρόσωπο»

Η Ναταλία Δραγούμη παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου, με αφορμή τη θεατρική της παρουσία. Η ηθοποιός μίλησε για τον γάμο της, τις επιλογές που καθορίζουν την προσωπική ζωή, αλλά και για τη σχέση της με τον χρόνο και την εικόνα της.

Η Ναταλία Δραγούμη για τον γάμο της

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιο μυστικό που ο γάμος της έχει αντέξει τόσα χρόνια, η Ναταλία Δραγούμη απάντησε: «Είναι θέμα τύχης».

Στην ερώτηση αν υπήρξαν ποτέ «σειρήνες», η ηθοποιός ανέφερε: «Δεν υπάρχουν κάποια μυστικά. Πολλά πράγματα είναι και θέμα επιλογής. Υπάρχουν κόμβοι στη ζωή σου που καλείσαι να επιλέξεις τι θες».

Η σχέση της με τον χρόνο και την ομορφιά

Η Ναταλία Δραγούμη αναφέρθηκε και στη στάση της απέναντι στον χρόνο, εξηγώντας ότι δεν ακολουθεί συγκεκριμένα μυστικά ομορφιάς. «Δεν έχω μυστικά ομορφιάς. Κάνω τις θεραπειούλες μου, αλλά τίποτα ενέσιμο. Καλύτερα οι ρυτίδες παρά τα φουσκώματα στο πρόσωπο. Είδα και έπαθα να μου πέσουν τα μάγουλα και τώρα θα πάω να τα φουσκώσω;».