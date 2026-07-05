Ναταλία Δραγούμη: «Καλύτερα οι ρυτίδες παρά τα φουσκώματα στο πρόσωπο»

Η Ναταλία Δραγούμη αναφέρθηκε στον μακρόχρονο γάμο της και στη στάση της απέναντι στον χρόνο και την ομορφιά. Η ηθοποιός τόνισε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μυστικά, ενώ ξεκαθάρισε ότι προτιμά τις ρυτίδες από τις υπερβολικές παρεμβάσεις στο πρόσωπο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Ναταλία Δραγούμη
Φωτογραφία: nataliadragoumi/ Instagram
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ναταλία Δραγούμη παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν», μιλώντας για τον γάμο της, τις επιλογές που καθορίζουν την προσωπική ζωή, αλλά και για τη σχέση της με τον χρόνο και την εικόνα της.
  • Για τον γάμο της, η ηθοποιός αποκάλυψε πως «Είναι θέμα τύχης», τονίζοντας πως «πολλά πράγματα είναι και θέμα επιλογής».
  • Σχετικά με την ομορφιά, η Ναταλία Δραγούμη δήλωσε: «Καλύτερα οι ρυτίδες παρά τα φουσκώματα στο πρόσωπο», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν κάνει τίποτα ενέσιμο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Ναταλία Δραγούμη παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου, με αφορμή τη θεατρική της παρουσία. Η ηθοποιός μίλησε για τον γάμο της, τις επιλογές που καθορίζουν την προσωπική ζωή, αλλά και για τη σχέση της με τον χρόνο και την εικόνα της.

Η Ναταλία Δραγούμη για τον γάμο της

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιο μυστικό που ο γάμος της έχει αντέξει τόσα χρόνια, η Ναταλία Δραγούμη απάντησε: «Είναι θέμα τύχης».

Στην ερώτηση αν υπήρξαν ποτέ «σειρήνες», η ηθοποιός ανέφερε: «Δεν υπάρχουν κάποια μυστικά. Πολλά πράγματα είναι και θέμα επιλογής. Υπάρχουν κόμβοι στη ζωή σου που καλείσαι να επιλέξεις τι θες».

Η σχέση της με τον χρόνο και την ομορφιά

Η Ναταλία Δραγούμη αναφέρθηκε και στη στάση της απέναντι στον χρόνο, εξηγώντας ότι δεν ακολουθεί συγκεκριμένα μυστικά ομορφιάς. «Δεν έχω μυστικά ομορφιάς. Κάνω τις θεραπειούλες μου, αλλά τίποτα ενέσιμο. Καλύτερα οι ρυτίδες παρά τα φουσκώματα στο πρόσωπο. Είδα και έπαθα να μου πέσουν τα μάγουλα και τώρα θα πάω να τα φουσκώσω;».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ