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Χώρισε ο Γιάννης Σπαλιάρας – «Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη…»

Ο Γιάννης Σπαλιάρας ανακοίνωσε μέσω λιτής ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την Τετάρτη 19 Αυγούστου, το τέλος ενός όμορφου κεφαλαίου στην προσωπική του ζωή. Τόνισε ότι «Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν». 

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Γιάννης Σπαλιάρας
Φωτογραφία: Instagram/gspaliaras
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιάννης Σπαλιάρας ανακοίνωσε μέσω social media την ολοκλήρωση του όμορφου κεφαλαίου που είχε ανοίξει στη ζωή του, έπειτα από τέσσερα χρόνια.
  • Τονίζοντας ότι «Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν».
  • Μάλιστα, το μοντέλο και επιχειρηματίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα όσα μοιράστηκαν, ξεκαθαρίζοντας πως κρατάει μόνο τις όμορφες στιγμές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με μία λιτή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιάννης Σπαλιάρας την Τετάρτη 19 Αυγούστου θέλησε να κάνει γνωστό πως το όμορφο κεφάλαιο που είχε ανοίξει στη ζωή του τα τελευταία τέσσερα χρόνια ολοκληρώθηκε, τονίζοντας ότι «Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν». 

Μάλιστα, το μοντέλο και επιχειρηματίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα όσα μοιράστηκαν, ξεκαθαρίζοντας πως κρατάει μόνο τις όμορφες στιγμές.

Συγκεκριμένα, σε ένα κείμενο που δημοσίευσε με την μορφή του Instagram story, στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιάννης Σπαλιάρας έγραψε: «Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν.

Έπειτα από τέσσερα όμορφα χρόνια, ένας σημαντικός κύκλος της ζωής μου ολοκληρώθηκε. Κρατώ μόνο τις όμορφες στιγμές, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε». 

Γιάννης Σπαλιάρας

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