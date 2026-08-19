Χώρισε ο Γιάννης Σπαλιάρας – «Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη…»

Με μία λιτή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιάννης Σπαλιάρας την Τετάρτη 19 Αυγούστου θέλησε να κάνει γνωστό πως το όμορφο κεφάλαιο που είχε ανοίξει στη ζωή του τα τελευταία τέσσερα χρόνια ολοκληρώθηκε, τονίζοντας ότι «Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν».

Μάλιστα, το μοντέλο και επιχειρηματίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα όσα μοιράστηκαν, ξεκαθαρίζοντας πως κρατάει μόνο τις όμορφες στιγμές.

Συγκεκριμένα, σε ένα κείμενο που δημοσίευσε με την μορφή του Instagram story, στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιάννης Σπαλιάρας έγραψε: «Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν.

Έπειτα από τέσσερα όμορφα χρόνια, ένας σημαντικός κύκλος της ζωής μου ολοκληρώθηκε. Κρατώ μόνο τις όμορφες στιγμές, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε».