Θάνατος Μαζωνάκη: «Ένιωθα άσχημα γιατί εγώ τους έφερα ξανά σε επαφή» – Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή για τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή

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Νέα στοιχεία που φωτίζουν τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα προηγήθηκαν του θανάτου του έρχονται στο φως μέσα από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού στον αρμόδιο ανακριτή. Η κατάθεσή του, στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, αποτυπώνει τις κρίσιμες επικοινωνίες που είχε ο ίδιος με τον τραγουδιστή και την 56χρονη γιατρό, αλλά και όσα συνέβησαν τις ώρες πριν από την κατάρρευση και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Στο επίκεντρο της κατάθεσης βρίσκονται η πλασμαφαίρεση στην οποία υποβλήθηκε ο Μαζωνάκης, η φωτογραφία που φέρεται να εστάλη στον υπνοθεραπευτή κατά τη διάρκεια της θεραπείας, το προγραμματισμένο ραντεβού που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε και οι τελευταίες τηλεφωνικές συνομιλίες με την γιατρό πριν από την τραγική είδηση του θανάτου του τραγουδιστή.

Η γνωριμία με τον Μαζωνάκη και η συζήτηση για την ψυχική του κατάσταση

Ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι, κατά την επικοινωνία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η συζήτηση στράφηκε σε προσωπικά ζητήματα.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, από όσα του εκμυστηρεύτηκε ο τραγουδιστής αντιλήφθηκε ότι βίωνε έντονο ψυχικό πόνο και είχε την αίσθηση πως άνθρωποι του περιβάλλοντός του τον εκμεταλλεύονταν.

«Από όσα μου είπε κατάλαβα ότι αντιμετώπιζε έντονο ψυχικό πόνο και ότι είχε την αίσθηση πως οι άνθρωποι γύρω του τον εκμεταλλεύονταν», φέρεται να ανέφερε.

Επειδή γνώριζε ότι ο Μαζωνάκης έπρεπε να επιστρέψει στην παρέα του, οι δύο άνδρες συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, στην Κηφισιά. Ο Κομιανός υποστήριξε ότι έστειλε στον τραγουδιστή τη διεύθυνση και την ώρα του ραντεβού.

Κατά τον ίδιο, όταν αποχαιρετίστηκαν, ο Μαζωνάκης έδειχνε σωματικά καλά.

«Τα μάτια του ήταν απολύτως καθαρά και όταν αποχαιρετιστήκαμε μου έσφιξε το χέρι. Εκείνη τη στιγμή μου έδωσε την εικόνα ενός ανθρώπου που ήταν σωματικά υγιής», φέρεται να κατέθεσε.

Ο ίδιος τού συνέστησε να επισκεφθεί την ιατρό, ώστε να αποφασίσουν πώς θα προχωρήσουν, και του επανέλαβε ότι θα τον περίμενε την Τετάρτη στην Κηφισιά.

Οι συζητήσεις με την ιατρό και η πλασμαφαίρεση

Σύμφωνα με τον Κομιανό, το βράδυ της Δευτέρας επικοινώνησε ξανά με την 56χρονη ιατρό. Εκείνη φέρεται να του είπε ότι κατά την επίσκεψη του Μαζωνάκη θα εξεταζόταν το θεραπευτικό πρωτόκολλο που θα ακολουθούσε.

Ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι εξέφρασε τις ανησυχίες του για την ψυχική κατάσταση του τραγουδιστή και το κατά πόσο αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει αντένδειξη για τη θεραπεία.

Κατά την κατάθεσή του, η γιατρός απάντησε ότι θα αξιολογούσαν την κατάσταση και θα αποφάσιζαν τι έπρεπε να γίνει. Οι δύο πλευρές, όπως υποστήριξε, συμφώνησαν ότι ο Μαζωνάκης χρειαζόταν βοήθεια και ότι θα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον βοηθήσουν.

Το βράδυ της Τρίτης, μετά την επίσκεψη του τραγουδιστή στο ιατρείο, ο Κομιανός μίλησε ξανά με την ιατρό. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, ενημερώθηκε ότι ο Μαζωνάκης θα επέστρεφε την επόμενη ημέρα για πλασμαφαίρεση.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι είχαν προγραμματίσει συνάντηση στις 17:00 και η ιατρός τον διαβεβαίωσε ότι θα υπήρχε χρόνος ώστε ο τραγουδιστής να προλάβει το ραντεβού τους.

Το κόστος των 6.000 ευρώ και η αλλαγή στάσης

Ο Κομιανός αναφέρθηκε και στο κόστος της πλασμαφαίρεσης, το οποίο, σύμφωνα με την κατάθεσή του, ανερχόταν σε 6.000 ευρώ.

Όπως υποστήριξε, αρχικά ο Μαζωνάκης είχε συμφωνήσει να υποβληθεί στη συγκεκριμένη θεραπεία. Την Τρίτη, ωστόσο, φέρεται να άλλαξε γνώμη και να ενημέρωσε την ιατρό ότι, λόγω του κόστους, θα προχωρούσε μόνο σε υδροθεραπεία.

Σύμφωνα με τον υπνοθεραπευτή, η ιατρός τού προώθησε σχετικό μήνυμα του τραγουδιστή, στο οποίο ανέφερε: «Δεν είμαι εδώ για να δίνω 3 και 6 χιλιάρικα, θα έρθω για υδροθεραπεία».

Ο Κομιανός συνέδεσε την αλλαγή στάσης με την εικόνα που, όπως είπε, του είχε μεταφέρει η ιατρός για τις μεταβολές στη διάθεση του τραγουδιστή.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν επρόκειτο να λάβει οποιαδήποτε οικονομική προμήθεια από τις θεραπείες που θα έκανε ο Μαζωνάκης στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Αρνήθηκε, επίσης, ότι είχε προτείνει σε άλλους ανθρώπους να επισκεφθούν τη συγκεκριμένη ιατρό ή ότι είχε θέσει την πραγματοποίηση της θεραπείας ως προϋπόθεση για να αναλάβει την υπνοθεραπεία του τραγουδιστή.

Η ημέρα της κατάρρευσης και η φωτογραφία του τραγουδιστή

Το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, στις 10:30, ο Κομιανός πήγε στο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ για να πραγματοποιήσει υπνοθεραπεία.

Περίπου στις 12:50 τηλεφώνησε στην ιατρό για να πληροφορηθεί εάν είχε φτάσει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, εκείνη του είπε ότι δεν είχε προσέλθει ακόμη.

Ο υπνοθεραπευτής τής ζήτησε να τον ενημερώσει όταν θα γνώριζε εάν το πρόγραμμα τηρούνταν κανονικά, καθώς από αυτό εξαρτιόταν αν ο Μαζωνάκης θα προλάβαινε το ραντεβού τους στην Κηφισιά.

Λίγο αργότερα, ενώ ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο και υποβαλλόταν στην πλασμαφαίρεση, ο Κομιανός φέρεται να έλαβε μήνυμα από την ιατρό που έγραφε «όλα καλά».

Στη συνέχεια έλαβε και MMS με φωτογραφία του Μαζωνάκη συνδεδεμένου με το μηχάνημα.

Ο υπνοθεραπευτής ανέφερε ότι απάντησε και στα δύο μηνύματα με emoji καρδιάς, ωστόσο η φωτογραφία τού προκάλεσε δυσφορία.

«Με ενόχλησε το γεγονός ότι μου στάλθηκε φωτογραφία του ασθενούς, καθώς είχε τα μάτια του κλειστά και το πόδι του φαινόταν να είναι χαλαρό», φέρεται να κατέθεσε.

«Είχε έρθει το ΕΚΑΒ»

Περίπου στις 16:50, λίγο πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού του με τον Μαζωνάκη, ο Κομιανός έστειλε μήνυμα στην ιατρό: «Εντάξει ο Γιώργος;».

Όταν δεν έλαβε απάντηση, την κάλεσε τηλεφωνικά.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η ιατρός τού είπε ότι το ΕΚΑΒ είχε ήδη παραλάβει τον Μαζωνάκη. Όπως του ανέφερε, είχε πέσει η πίεσή του και «μιλούσε χωρίς λογική». Παράλληλα, φέρεται να αναρωτήθηκε εάν μπορεί να είχε πάρει κάποια ουσία.

Ο Κομιανός υποστήριξε ότι τη ρώτησε γιατί δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο και ότι εκείνη απάντησε πως είχε άλλη πελάτισσα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν επικοινώνησε με τον γιατρό. Έστειλε, ωστόσο, νέο μήνυμα στην ιατρό, υπενθυμίζοντάς της ότι ο Μαζωνάκης τού είχε αναφέρει πως λάμβανε διουρητικά και ρωτώντας την εάν αυτά θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει την πτώση της πίεσής του.

Κατά την κατάθεσή του, η ιατρός φέρεται να του απάντησε ότι κάτι τέτοιο «συμβαίνει».

Ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι της ζήτησε να μεταβούν άμεσα στο νοσοκομείο και να προσφέρουν βοήθεια, δηλώνοντας ότι ήταν πρόθυμος να πάει και ο ίδιος.

«Σοκαρίστηκα»

Περίπου στις 18:00, ο Κομιανός έλαβε στο κινητό του ειδοποίηση από ιστοσελίδα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πεθάνει στο νοσοκομείο «Ελπίς».

«Σοκαρίστηκα», φέρεται να κατέθεσε.

Αμέσως έστειλε μήνυμα στην ιατρό, ρωτώντας εάν είχε πληροφορηθεί τον θάνατο. Εκείνη, σύμφωνα με την κατάθεσή του, απάντησε: «ναι, μόλις».

Ακολούθησαν νέα μηνύματα, με τον υπνοθεραπευτή να εκφράζει τη θλίψη του για όσα είχαν συμβεί.

Όπως χαρακτηριστικά φέρεται να ανέφερε στον ανακριτή, ένιωθε άσχημα επειδή θεωρούσε ότι ο ίδιος είχε συμβάλει στο να έρθουν ξανά σε επαφή τα δύο πρόσωπα.

Αργότερα έστειλε στην ιατρό και το μήνυμα «ρε, τι σε βρήκε», ενώ αργά το ίδιο βράδυ της έγραψε ότι λυπάται για όσα περνούσε και ότι θα ήταν διαθέσιμος εάν τον χρειάζονταν.

Η εικόνα που είχε για την ιατρό

Ο Κομιανός περιέγραψε την ιατρό ως έναν άνθρωπο που γενικά διατηρεί την ψυχραιμία του.

Για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μετά την παραλαβή του Μαζωνάκη από το ΕΚΑΒ, ανέφερε ότι η στάση της δεν του έδωσε την εντύπωση πως αντιλαμβανόταν τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Τι υποστήριξε για τον ρόλο του

Στο τέλος της κατάθεσής του, ο υπνοθεραπευτής επέμεινε ότι ο δικός του ρόλος περιοριζόταν στην υπνοθεραπεία και ότι δεν είχε θέσει ως προϋπόθεση οποιαδήποτε άλλη θεραπεία.

«Η θεραπεία μού είχε παρουσιαστεί ως μια μορφή αποτοξίνωσης», φέρεται να είπε, υποστηρίζοντας ότι αυτή ήταν η λογική με την οποία ο Μαζωνάκης θα προχωρούσε στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι είχε οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από τις θεραπείες που θα πραγματοποιούσε ο τραγουδιστής.