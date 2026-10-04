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Νέο «χτύπημα» Σαμαρά – «Τους πήρε το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε να το μπαζώσουν»

Ο Αντώνης Σαμαράς πραγματοποίησε νέα παρέμβαση, μία μέρα μετά τη δήλωσή του για τη Βόρεια Μακεδονία και τη συμφωνία με τη Βουλγαρία, αφήνοντας αιχμές κατά της κυβέρνησης με αφορμή δηλώσεις στελεχών της ΝΔ και δημοσιεύματα περί ίδρυσης κόμματος από τον ίδιο, χρησιμοποιώντας τη φράση «τους πήρε το ποτάμι».

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Αντώνης Σαμαράς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα παρέμβαση πραγματοποίησε ο Αντώνης Σαμαράς, μία μέρα μετά τη χθεσινή δήλωσή του που είχε στο επίκεντρο τη Βόρεια Μακεδονία και τη συμφωνία με τη Βουλγαρία.
  • Στο νέο βίντεο, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται σε δημοσιεύματα σχετικά με την ίδρυση κόμματος, ενώ αφήνει αιχμές κατά της κυβέρνησης για δηλώσεις στελεχών της ΝΔ.
  • «Τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα; Αυτή τη φορά δε θα μπορούν ούτε και να το μπαζώσουν», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς, σε μια ξεκάθαρη επίθεση κατά της κυβέρνησης.

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Νέα παρέμβαση πραγματοποίησε ο Αντώνης Σαμαράς, μία μέρα μετά τη χθεσινή δήλωσή του που είχε στο επίκεντρο τόσο το σχόλιο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη Βόρεια Μακεδονία, όσο και τη συμφωνία ανταλλαγής κειμηλίων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

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Στο νέο βίντεο, ο πρώην πρωθυπουργός, συνομιλώντας με τον στενό συνεργάτη του, Νίκο Τσούτσια, αναφέρεται σε δημοσιεύματα σχετικά με την ίδρυση κόμματος, ενώ αφήνει αιχμές κατά της κυβέρνησης με αφορμή δηλώσεις στελεχών της ΝΔ που προκάλεσαν αντιδράσεις.

«Τόσο προκλητικοί είναι ε; Ξέρεις κάτι; Αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα; Αυτή τη φορά δε θα μπορούν ούτε και να το μπαζώσουν» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς.

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Ο διάλογος Σαμαρά – Τσούτσια:

Τσούτσιας: Πρόεδρε εγώ φεύγω.

Σαμαράς: Έλα για πού το’ βαλες;

Τσούτσιας: Πάω να κλείσω το κόμμα.

Σαμαράς: Ποιο κόμμα;

Τσούτσιας: Δεν διαβάζεις τις Μητσοτακικές εφημερίδες; Γράφουν, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.

Σαμαράς: Αυτά γράφουνε; Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.

Τσούτσιας: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω για θα πάω να δω στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μη μας λένε και τίποτα κακομοίρηδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης.

Σαμαράς: Τόσο προκλητικοί είναι ε; Ξέρεις κάτι; Αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα; Αυτή τη φορά δε θα μπορούν ούτε και να το μπαζώσουν.

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