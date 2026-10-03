Σαμαράς: «Σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς, δεν είναι αυτή η Ελλάδα» – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Νέα αιχμηρή παρέμβαση έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο πεδίο των εθνικών θεμάτων, εξαπολύοντας πυρά στην κυβέρνηση με αφορμή τόσο τις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στα Σκόπια, όσο και τη συμφωνία Ελλάδας–Βουλγαρίας για την επιστροφή 48 εκκλησιαστικών κειμηλίων στην Ελλάδα και την παράδοση στη Βουλγαρία των λειψάνων που έχουν ταυτοποιηθεί ως εκείνα του Τσάρου Σαμουήλ.

Αναλυτικά η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά:

«Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κ. φον ντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για τη δήθεν ‘μακεδονική γλώσσα’ και τον ‘μακεδονικό πολιτισμό’ των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών.

Και εμείς παρακολουθούμε βουβοί. Την ίδια ώρα με τις πιο επίσημες τιμές υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε. Εμείς τι πήραμε; 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κειμήλια, που είχαν αρπάξει στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη βόρεια Ελλάδα. Ως πρωθυπουργός, είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα».

Κυβερνητικές πηγές: Η καλύτερη απάντηση στον κ. Σαμαρά είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου

«Η καλύτερη απάντηση στον κ. Σαμάρα για το θέμα των κειμηλίων είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου», σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.