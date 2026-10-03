Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 18χρονος κοντά σε νηπιαγωγείο στις Συκιές – Κατασχέθηκαν κάνναβη και κοκαΐνη

Ένας 18χρονος συνελήφθη στις Συκιές, κοντά σε νηπιαγωγείο, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης για την αντιμετώπιση της διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών σε σχολικά συγκροτήματα. Στην κατοχή του βρέθηκαν περισσότερα από ένα κιλό κάνναβης και 17 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 19,5 γραμμαρίων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 18χρονου για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης αστυνομικοί στις Συκιές, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε κοντά σε νηπιαγωγείο της περιοχής.
  • Στην κατοχή του 18χρονου εντοπίστηκαν δύο συσκευασίες κάνναβης, συνολικού βάρους άνω του ενός κιλού, καθώς και 17 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 19,5 γραμμαρίων.
  • Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελίες για διακίνηση και χρήση ναρκωτικών σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός 18χρονου για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης αστυνομικοί στις Συκιές, στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε κοντά σε νηπιαγωγείο της περιοχής.

Στην κατοχή του 18χρονου εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, δύο συσκευασίες κάνναβης, συνολικού βάρους άνω του ενός κιλού, καθώς και 17 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 19,5 γραμμαρίων.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης-Συκεών, στο πλαίσιο ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού που καταρτίστηκε έπειτα από καταγγελίες για παρουσία ατόμων σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Οι καταγγελίες αφορούσαν περιπτώσεις διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών στους συγκεκριμένους χώρους.

Σε βάρος του 18χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης-Συκεών για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

 

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