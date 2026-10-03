Θεσσαλονίκη: Ετοιμάζονται να αποκλείσουν το λιμάνι οι ψαράδες – BINTEO

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Οι ψαράδες προχωρούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, ξεκινώντας με τον αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου.

Αλιείς από Καλαμαριά, Νέα Κρήνη, Νέα Μηχανιώνα, το Αγγελοχώρι, αλλά και τη Χαλκιδική, αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους που έχουν ξεκινήσει από την Πέμπτη. Σύμφωνα με τους ίδιους, στην κινητοποίηση αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 200 αλιευτικά σκάφη, ενώ στόχος τους είναι να αποκλείσουν από τη θάλασσα το λιμάνι, σύμφωνα με το thestival.

Βασικό αίτημά τους προς την κυβέρνηση είναι η επιδότηση του ναυτικού πετρελαίου, καθώς, όπως υποστηρίζουν, η τιμή του έχει αυξηθεί σημαντικά.

Παρόμοιες κινητοποιήσεις, όπως αναφέρουν, πρόκειται να πραγματοποιηθούν και σε άλλα λιμάνια της χώρας, μεταξύ των οποίων ο Πειραιάς και η Καβάλα.

«Είμαστε τρίτη μέρα εδώ. Θα γίνουν πιο δυναμικές οι κινητοποιήσεις. Είμαστε τρίτη μέρα εδώ και η κυβέρνηση δεν μας έχει δώσει σημασία. Δεν σηκώνει ένα τηλέφωνο να μας πει ότι ερχόμαστε να μιλήσουμε φιλικά», ανέφερε ο Δημήτρης Τσιπούρας, πρόεδρος των Παράκτιων Αλιέων Νέας Κρήνης Καλαμαριάς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα στον πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, να συναντήσει τους αλιείς στο παραλιακό μέτωπο και να ακούσει τα αιτήματά τους.

«Καλούμε τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη να έρθει εδώ στην παραλία, να μας ακούσει φιλικά, να κάνουμε μια συζήτηση. Και μεις πολίτες της Ελλάδος είμαστε κύριε πρωθυπουργέ. Δεν είμαστε 4ης και 5ης κατηγορίας.

Το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν τα αλιευτικά σκάφη από περίπου 0,55-0,60 ευρώ το λίτρο πριν από επτά μήνες έχει πλέον φτάσει στα 1,40-1,42 ευρώ. Είναι πάνω από τα διπλά λεφτά», ανέφερε ο ίδιος.

«Μας έφτασε η κυβέρνηση να κινητοποιηθούμε για το καύσιμο. Μας έχει φτάσει στο αμήν, δεν πάει άλλο. Δεν έχουμε εισακουστεί μέχρι τώρα, αλλά από εδώ και πέρα θα δουν τη δυναμική» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Παράκτιας Αλιείας Ελλάδος, Μάνθος Παγώνης.

«Χρόνια προβλήματα και δεν εισακουγόμαστε».