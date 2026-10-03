Κακοκαιρία στην Κρήτη: Μήνυμα 112 στο Λασίθι για περιορισμό των μετακινήσεων

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Οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζονται στην Κρήτη, με έντονα φαινόμενα να καταγράφονται σε περιοχές των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Σε αρκετά σημεία παρατηρούνται συσσωρεύσεις υδάτων και φερτά υλικά στο οδικό δίκτυο, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τα ισχυρότερα φαινόμενα καταγράφονται κυρίως σε Ασκύφου, Φαλάσαρνα, Κάνδανο και Ξυλόσκαλο. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου επηρεάζονται κυρίως το Αμάρι, τα Ζωνιανά, ο Φουρφουράς και το Σπήλι, ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου οι βροχοπτώσεις είναι εντονότερες στα ορεινά και νότια τμήματα.

Στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο καταγράφεται συγκέντρωση υδάτων και σημαντικός όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στις μετακινήσεις.

Νέο μήνυμα του 112 για την Ιεράπετρα

Στις 15:03 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, με το οποίο ζητείται ο περιορισμός των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας.

Νωρίτερα, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, είχαν σταλεί ακόμη δύο μηνύματα από το 112. Στις 14:27 ζητήθηκε ο περιορισμός των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Κοινότητας Αμαρίου, στο Ρέθυμνο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο #Αμαρίου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 3, 2026

Είχε προηγηθεί μήνυμα στις 11:55 για τον περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, καθώς και για την προληπτική μεταφορά πολιτών σε υψηλότερα σημεία.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) October 3, 2026

Σε Red Code η Περιφέρεια Κρήτης

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα ισχυρά φαινόμενα στην Κρήτη αναμένεται να διατηρηθούν έως τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου 2026.

Η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν ενισχυμένες σε ολόκληρη την Κρήτη, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.