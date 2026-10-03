Μαρινάκης για Βόρεια Μακεδονία: Ο δρόμος της ένταξης στην ΕΕ περνάει από την Ελλάδα – Για όσα συνέβησαν στο παρελθόν… ο λογαριασμός στον Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε τη θέση της Αθήνας για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ, τονίζοντας ότι ο δρόμος περνάει μέσα από την Ελλάδα και προϋποθέτει απαρέγκλιτο σεβασμό των συμφωνηθέντων. Η δήλωση αυτή έρχεται ως απάντηση στις δηλώσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στα Σκόπια περί «μακεδονικής ταυτότητας και γλώσσας», οι οποίες προκάλεσαν και την αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά.

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Παύλος Μαρινάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε τη θέση της Αθήνας, τονίζοντας ότι «ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα και προϋποθέτει απαρέγκλιτο σεβασμό των συμφωνηθέντων».
  • Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε στα Σκόπια «Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία, με την ταυτότητα και τη γλώσσα της», υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ένα «βασικό βήμα που πρέπει να κάνετε για να προχωρήσετε» στην ένταξη.
  • Οι δηλώσεις Φον ντερ Λάιεν προκάλεσαν την αιχμηρή παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε πως «για όσα συνέβησαν στο παρελθόν, τον λογαριασμό ας τον αναζητήσουμε από τον κ. Τσίπρα».

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Σχολιάζοντας τη δήλωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά την επίσκεψή της στα Σκόπια, αλλά και την αντίδραση που προκάλεσε στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε τη θέση της Αθήνας.

«Ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα και προϋποθέτει απαρέγκλιτο σεβασμό των συμφωνηθέντων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη.

«Η χώρα μας έχει αποδείξει ότι πράττει πάντοτε όσα απαιτούνται για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Θα συνεχίσει να θέτει τα σχετικά ζητήματα και στα ευρωπαϊκά όργανα».

«Από εκεί και πέρα, για όσα συνέβησαν στο παρελθόν, τον λογαριασμό ας τον αναζητήσουμε από τον κ. Τσίπρα και εκείνους που ψήφισαν μια κακή συμφωνία, για την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε προειδοποιήσει ότι “εφόσον ψηφιστεί και κυρωθεί, τότε δεν θα μπορεί μονομερώς να ακυρωθεί”».

Οι δηλώσεις Φον ντερ Λάιεν στα Σκόπια

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, κατά την επίσημη επίσκεψή της στη Βόρεια Μακεδονία στις 2 Οκτωβρίου 2026 και τις συνομιλίες της με τον πρωθυπουργό Χριστιάν Μίτσκοσκι, απηύθυνε ηχηρό μήνυμα ένταξης της χώρας στο ευρωπαϊκό μπλοκ.

«Ανήκετε σε εμάς», τόνισε.

«Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία, με την ταυτότητα και τη γλώσσα της».


Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο «μακεδονικός πολιτισμός» και η «μακεδονική γλώσσα» θα κάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πλουσιότερη, εξαίροντας την απόδοση της χώρας στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης, από το οποίο έχει λάβει ήδη 140 εκατομμύρια ευρώ.

Σε ανάρτησή της στο X, η Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι υπάρχει ένα «βασικό βήμα που πρέπει να κάνετε για να προχωρήσετε».

«Η δυναμική της διεύρυνσης είναι πραγματική. Και η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να την αξιοποιήσει».


Η αιχμηρή παρέμβαση Αντώνη Σαμαρά

Οι δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εξαπέλυσε πυρά τόσο κατά των Βρυξελλών όσο και κατά της ελληνικής κυβέρνησης.

«Η κ. φον ντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για τη δήθεν “μακεδονική γλώσσα” και τον “μακεδονικό πολιτισμό” των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Και εμείς παρακολουθούμε βουβοί», δήλωσε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων.

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