Ζέτα Μακρυπούλια: «Γλυκόπικρη η περσινή τηλεοπτική σεζόν»

Η Ζέτα Μακρυπούλια μίλησε για την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, τις παράλληλες θεατρικές της υποχρεώσεις και το «Ρουκ Ζουκ». Χαρακτήρισε «γλυκόπικρη» την εμπειρία της από την προηγούμενη τηλεοπτική χρονιά και διευκρίνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο άλλο τηλεοπτικό σχέδιο που να μπορεί να ανακοινώσει.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ζέτα Μακρυπούλια μίλησε για την τηλεοπτική σεζόν και τα επαγγελματικά της σχέδια, δηλώνοντας ότι η φετινή χρονιά δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ουσιαστικά για εκείνη λόγω των θεατρικών της υποχρεώσεων. Συνεχίζει με το «Ρουκ Ζουκ» και το «Γιούγκερμαν» στο θέατρο.
  • Για την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν, η παρουσιάστρια παραδέχτηκε ότι της άφησε «γλυκόπικρη» γεύση, σημειώνοντας «Έχω υπάρξει σαφέστατα καλύτερα».
  • Τέλος, ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο άλλο τηλεοπτικό πρότζεκτ πέρα από το «Ρουκ Ζουκ» που να μπορεί να ανακοινώσει.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ζέτα Μακρυπούλια αναφέρθηκε στην τηλεοπτική σεζόν, στο «Ρουκ Ζουκ» και στα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται». Η παρουσιάστρια και ηθοποιός εξήγησε ότι η φετινή τηλεοπτική χρονιά δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ουσιαστικά για εκείνη, καθώς παράλληλα συνεχίζει τις θεατρικές της υποχρεώσεις.

«Η τηλεοπτική χρονιά ακόμη για τα καλά για μένα δεν έχει ξεκινήσει, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμη η θεατρική. Έχω τώρα πάνω από έναν χρόνο σερί που είμαι από τη μία παράσταση στην άλλη. Ξεκίνησα ξανά στις 30 Σεπτεμβρίου το “Γιούγκερμαν” στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου θα παίζουμε μέχρι τις 8 Νοεμβρίου. Και τηλεοπτικά έχω ξεκινήσει το “Ρουκ Ζουκ”», ανέφερε η Ζέτα Μακρυπούλια.

Η «γλυκόπικρη» γεύση από την προηγούμενη σεζόν

Σε ερώτηση για τη γεύση που της άφησε η τηλεοπτική χρονιά που ολοκληρώθηκε, απάντησε αρχικά: «Εντάξει, ωραία». «Έχει υπάρξει και καλύτερη», σχολίασε ο δημοσιογράφος. Η Ζέτα Μακρυπούλια απάντησε: «Τι να σας πω τώρα; Έχω υπάρξει σαφέστατα καλύτερα, αλλά ναι. Γλυκόπικρη. Αυτά τα ωραία της ζωής».

Όσο για το ενδεχόμενο να αναλάβει κάποιο άλλο τηλεοπτικό πρότζεκτ πέρα από το «Ρουκ Ζουκ», ξεκαθάρισε ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να ανακοινώσει. «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τι ώρα είναι και τι μέρα είναι, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, όχι», δήλωσε.

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