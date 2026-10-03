Ζέτα Μακρυπούλια: «Γλυκόπικρη η περσινή τηλεοπτική σεζόν»

Η Ζέτα Μακρυπούλια αναφέρθηκε στην τηλεοπτική σεζόν, στο «Ρουκ Ζουκ» και στα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται». Η παρουσιάστρια και ηθοποιός εξήγησε ότι η φετινή τηλεοπτική χρονιά δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ουσιαστικά για εκείνη, καθώς παράλληλα συνεχίζει τις θεατρικές της υποχρεώσεις.

«Η τηλεοπτική χρονιά ακόμη για τα καλά για μένα δεν έχει ξεκινήσει, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμη η θεατρική. Έχω τώρα πάνω από έναν χρόνο σερί που είμαι από τη μία παράσταση στην άλλη. Ξεκίνησα ξανά στις 30 Σεπτεμβρίου το “Γιούγκερμαν” στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου θα παίζουμε μέχρι τις 8 Νοεμβρίου. Και τηλεοπτικά έχω ξεκινήσει το “Ρουκ Ζουκ”», ανέφερε η Ζέτα Μακρυπούλια.

Η «γλυκόπικρη» γεύση από την προηγούμενη σεζόν

Σε ερώτηση για τη γεύση που της άφησε η τηλεοπτική χρονιά που ολοκληρώθηκε, απάντησε αρχικά: «Εντάξει, ωραία». «Έχει υπάρξει και καλύτερη», σχολίασε ο δημοσιογράφος. Η Ζέτα Μακρυπούλια απάντησε: «Τι να σας πω τώρα; Έχω υπάρξει σαφέστατα καλύτερα, αλλά ναι. Γλυκόπικρη. Αυτά τα ωραία της ζωής».

Όσο για το ενδεχόμενο να αναλάβει κάποιο άλλο τηλεοπτικό πρότζεκτ πέρα από το «Ρουκ Ζουκ», ξεκαθάρισε ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να ανακοινώσει. «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τι ώρα είναι και τι μέρα είναι, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, όχι», δήλωσε.