Βούρκωσε ο Γιώργος Σαμπάνης για τον Μαζωνάκη: Χόρεψε επί σκηνής ζεϊμπέκικο με τo «Ώρες μικρές» – ΒΙΝΤΕΟ

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«Λύγισε» ο Γιώργος Σαμπάνης στη συναυλία του στη Νίκαια και βουρκωμένος έκανε ξεχωριστή αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο Γιώργος Σαμπάνης με τον Γιώργο Μαζωνάκη έγραψε τα τελευταία 18 χρόνια πολλά τραγούδια, υπογράφοντας μάλιστα και τη σύνθεση στις τελευταίες μεγάλες επιτυχίες του αείμνηστου καλλιτέχνη που κυκλοφόρησαν από την Panik.

Όταν έφτασε η στιγμή να τραγουδήσει τη μεγάλη επιτυχία «Ώρες μικρές», φανερά συγκινημένος άκουγε το κοινό να τραγουδά δυνατά ενώ χόρεψε και ένα ζεΐμπεκικο στη μνήμη του Μαζωνάκη.

«Σε 18 χρόνια προλάβαμε και κάναμε μαζί 22 τραγούδια. Από τη μία, σκεφτόμουν να μην πω κανένα. Από την άλλη, σκεφτόμουν ότι εδώ δίπλα ήταν λίγο δύσκολο να μην πω κανένα. Οπότε θα πούμε μερικά για πάρτι του. Πρώτη και τελευταία φορά που θα τα πούμε όλα αυτά μαζί» είπε ο Γιώργος Σαμπάνης.

Το βίντεο ανέβασε η στιχουργός του τραγουδιού Ελένη Γιαννατσούλια.