Βούρκωσε ο Γιώργος Σαμπάνης για τον Μαζωνάκη: Χόρεψε επί σκηνής ζεϊμπέκικο με τo «Ώρες μικρές» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γιώργος Σαμπάνης συγκινήθηκε βαθύτατα και βούρκωσε κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Νίκαια, κάνοντας ειδική αναφορά στον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη. Ο καλλιτέχνης χόρεψε ζεϊμπέκικο και τραγούδησε επιτυχίες που είχαν γράψει μαζί τα τελευταία 18 χρόνια, τιμώντας τον συνεργάτη του. Η στιχουργός Ελένη Γιαννατσούλια ανέβασε το σχετικό βίντεο

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δεν άντεξε και συγκινημένος ο Γιώργος Σαμπάνης βούρκωσε στη συναυλία του στη Νίκαια, όταν έκανε ξεχωριστή αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Ο Γιώργος Σαμπάνης, που έγραψε πολλά τραγούδια με τον Μαζωνάκη τα τελευταία 18 χρόνια, χόρεψε ένα ζεϊμπέκικο στη μνήμη του, τραγουδώντας την επιτυχία «Ώρες μικρές».
  • «Σε 18 χρόνια προλάβαμε και κάναμε μαζί 22 τραγούδια… Οπότε θα πούμε μερικά για πάρτι του. Πρώτη και τελευταία φορά που θα τα πούμε όλα αυτά μαζί» είπε ο Γιώργος Σαμπάνης.

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«Λύγισε» ο Γιώργος Σαμπάνης στη συναυλία του στη Νίκαια και βουρκωμένος έκανε ξεχωριστή αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Ο Γιώργος Σαμπάνης με τον Γιώργο Μαζωνάκη έγραψε τα τελευταία 18 χρόνια πολλά τραγούδια, υπογράφοντας μάλιστα και τη σύνθεση στις τελευταίες μεγάλες επιτυχίες του αείμνηστου καλλιτέχνη που κυκλοφόρησαν από την Panik.

Όταν έφτασε η στιγμή να τραγουδήσει τη μεγάλη επιτυχία «Ώρες μικρές», φανερά συγκινημένος άκουγε το κοινό να τραγουδά δυνατά ενώ χόρεψε και ένα ζεΐμπεκικο στη μνήμη του Μαζωνάκη.

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«Σε 18 χρόνια προλάβαμε και κάναμε μαζί 22 τραγούδια. Από τη μία, σκεφτόμουν να μην πω κανένα. Από την άλλη, σκεφτόμουν ότι εδώ δίπλα ήταν λίγο δύσκολο να μην πω κανένα. Οπότε θα πούμε μερικά για πάρτι του. Πρώτη και τελευταία φορά που θα τα πούμε όλα αυτά μαζί» είπε ο Γιώργος Σαμπάνης.

Το βίντεο ανέβασε η στιχουργός του τραγουδιού Ελένη Γιαννατσούλια.

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