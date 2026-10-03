Φιλ Κόλινς: Αποκάλυψε στα 75 του το μεγαλύτερο λάθος για το οποίο μετανιώνει

Ο Φιλ Κόλινς, σε συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν, αποκάλυψε ότι μετανιώνει για την κατάληξη των τριών γάμων του, αν και από αυτές τις σχέσεις απέκτησε τα πέντε παιδιά του, τα οποία αποτελούν πηγή χαράς για εκείνον. Ο 75χρονος μουσικός αναφέρθηκε στις αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις και τις ελλείψεις του στις σχέσεις, ενώ παράλληλα σημείωσε την αποκατάσταση της σχέσης του με τα παιδιά του και την επικείμενη ένταξή του στο Rock and Roll Hall of Fame.

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Φιλ Κόλινς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Φιλ Κόλινς, 75 ετών, αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι μετανιώνει για την κατάληξη των τριών γάμων του, δηλώνοντας: «Μετανιώνω, ως έναν βαθμό, που διαλύθηκαν οι γάμοι μου».
  • Απέδωσε τη διάλυση του πρώτου γάμου του στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και παραδέχθηκε ότι δεν είχε σταθεί όπως θα έπρεπε στη δεύτερη σύζυγό του, ωστόσο τα πέντε του παιδιά αποτελούν πηγή μεγάλης χαράς.
  • Σήμερα έχει αποκαταστήσει τη σχέση του με τα πέντε παιδιά του, ενώ τον Νοέμβριο αναμένεται να ενταχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame ως σόλο καλλιτέχνης.

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Ανοιχτά για τις προσωπικές επιλογές και τις σχέσεις του μίλησε ο Φιλ Κόλινς σε συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν, αποκαλύπτοντας πως ένα από τα πράγματα για τα οποία μετανιώνει στη ζωή του είναι η κατάληξη των τριών γάμων του.

Ο 75χρονος μουσικός παραδέχθηκε πως, κοιτάζοντας πίσω, θα επιθυμούσε τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά.

«Μετανιώνω, ως έναν βαθμό, που διαλύθηκαν οι γάμοι μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι από αυτές τις σχέσεις απέκτησε τα πέντε παιδιά του, τα οποία αποτελούν για εκείνον πηγή μεγάλης χαράς.

Ο Κόλινς αναφέρθηκε και στη σχέση του με τα παιδιά του, τονίζοντας ότι προσπάθησε να βρίσκεται πάντα στο πλευρό τους. «Δεν ήθελα να παντρευτώ τρεις φορές. Δεν μπαίνεις στη ζωή σκεπτόμενος κάτι τέτοιο», είπε.

Μιλώντας για τον πρώτο του γάμο, με την Αντρέα Μπερτορέλι, απέδωσε σε μεγάλο βαθμό τη διάλυσή τους στις αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις με τους Genesis και στις συνεχείς περιοδείες, ενώ παράλληλα παραδέχθηκε ότι δεν είχε σταθεί όπως θα έπρεπε στη δεύτερη σύζυγό του, Τζιλ Τάβελμαν.

Παρά τις δύσκολες στιγμές, ο μουσικός αποκάλυψε ότι σήμερα έχει αποκαταστήσει τη σχέση του με τα παιδιά του. Μάλιστα, περιέγραψε ως ιδιαίτερα συγκινητική μια πρόσφατη οικογενειακή συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν και τα πέντε παιδιά του.

Παρά τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, ο Φιλ Κόλινς συνεχίζει να κοιτάζει μπροστά. Τον Νοέμβριο αναμένεται να ενταχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame ως σόλο καλλιτέχνης, σε μια ακόμη σημαντική στιγμή μιας μακράς και ιδιαίτερα επιτυχημένης μουσικής διαδρομής.

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